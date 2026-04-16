Inicia Olimpiada Nacional Conade con 40 mil atletas en 51 disciplinas

El evento, que tiene como sede principal Puebla, busca fortalecer el deporte desde el nivel local hasta el ámbito nacional.

La Olimpiada Nacional organizada por la Conade inició con la participación de 40 mil atletas en 51 disciplinas, distribuidos en siete estados del país. Puebla funge como sede principal, mientras que Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato albergan distintas competencias.

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El titular de la Conade, Rommel Pacheco, informó que el evento integra un sistema de competencia que inicia en el ámbito municipal, continúa en el estatal y culmina en la fase nacional. “La Olimpiada Nacional hace que se juegue desde lo municipal, lo estatal hasta estas fases nacionales”, señaló.

En un enlace a la conferencia matutina, el funcionario indicó que la competencia reúne a miles de jóvenes deportistas y forma parte de una estrategia para ampliar la participación en el deporte. Explicó que la estructura permite identificar talento en distintas regiones del país y consolidar procesos de formación deportiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las y los participantes y reconoció el esfuerzo de las entidades organizadoras. Destacó la importancia del deporte como una herramienta para el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones.

Puebla concentra la mayor parte de las actividades, donde se llevará a cabo la inauguración oficial del evento. El resto de las sedes operan de manera coordinada para distribuir las disciplinas y facilitar la logística de la competencia.

Sheinbaum indicó que el impulso a la Olimpiada Nacional forma parte de una política para fortalecer el deporte en todo el país, que busca fomentar la actividad física desde edades tempranas y consolidar espacios de competencia a nivel nacional.

Las competencias incluyen disciplinas individuales y de conjunto, con calendarios escalonados que permiten la rotación de sedes y participación simultánea de distintas categorías.

El sistema de competencia contempla fases eliminatorias y finales, con registro de marcas, tiempos y resultados que se integran a bases de datos nacionales para dar seguimiento al desempeño de los atletas y apoyar procesos de selección internacional.