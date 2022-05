Intervendré en FGR hasta que sea grave: AMLO sobre Gertz

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las imputaciones contra Alejandro Gertz Manero no son graves y por lo tanto no intervendrá hasta que sea grave, tal como lo establece la Ley.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó que es un conflicto que tiene que ver con una institución independiente como la Fiscalía General de la República.

“No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, sólo que hubiese una cuestión grave, esto es lo que establece la ley”, aseguró.

-¿No ha sido grave?

“No lo considero, no lo considero”, agregó.

López Obrador subrayó que la política no debe ser maniquea, por lo que no es de buenos y malos.

El presidente manifestó que su obligación es garantizar la paz y la tranquilidad, mientras que en los asuntos políticos se debe entender que siempre habrá diferencias e intereses.

“Son unos, no pocos ¿eh?, los que están molestos, pero yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen, no hay que enojarnos, hay que estar alegres, y al mal tiempo, buena cara.

Y que tengan confianza de que nosotros no somos malvados, que no le hacemos mal a nadie, no tenemos malas entrañas, no odiamos, y que estamos en esto porque somos humanistas, porque seguimos el ejemplo de los mejores luchadores sociales que ha habido en la tierra, en el mundo”, indicó.