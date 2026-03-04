Irán, México y el riesgo empresarial

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán impacta a México vía precios de energía, inflación y reconfiguración geopolítica.

Contexto

El equilibrio energético y financiero mundial enfrenta tensión crítica tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los bombardeos y respuesta con misiles ampliaron el conflicto al Golfo, elevando riesgos sobre el estrecho de Ormuz y los flujos energéticos globales, por lo que la volatilidad en precios y mercados financieros podría continuar creciendo. Estados Unidos garantizó sus necesidades de petróleo, incluso vía Venezuela, y el problema mayor llega para los países asiáticos.

Los escenarios van de la negociación forzada a la regionalización prolongada del conflicto; esto amenaza economías petroleras, inflación global y cadenas de suministro, pero también a nosotros, los usuarios de energía.

Implicaciones para México

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel tiene implicaciones significativas pero indirectas para México, principalmente a través de tres canales:

Energía, inflación y finanzas públicas: el principal impacto para México proviene del mercado energético. La escalada en Medio Oriente eleva los precios del petróleo, y si bien esto incrementa ingresos para Pemex, el país importa gran parte de las gasolinas que consume, por lo que combustibles más caros presionan la inflación, el transporte y el costo de vida, iniciando por el incremento en el precio de los alimentos. Volatilidad financiera y tipo de cambio: las crisis geopolíticas generan aversión al riesgo global y fortalecen al dólar frente a monedas emergentes, lo que podría depreciar el peso mexicano y derivar en volatilidad bursátil y mayor costo de financiamiento externo. Reconfiguración geopolítica y oportunidades: se acelera la reorganización del comercio y las cadenas globales de suministro, con los riesgos en logística energética y comercial, siendo que Estados Unidos prioriza la seguridad económica regional; todo ello será un impulsor del nearshoring hacia Norteamérica, fortaleciendo nuestra integración industrial dentro del T-MEC, recordando que somos la plataforma manufacturera estratégica de la región.

Tomadores de decisiones, mipymes y ciudadanos

Los tomadores de decisiones deben actuar con rapidez para diversificar cadenas de suministro y proveedores, reduciendo la dependencia de países específicos, rutas logísticas vulnerables o proveedores críticos, además de las alternativas de suministro para mitigar interrupciones productivas derivadas de conflictos geopolíticos, sanciones o bloqueos comerciales. Esta estrategia fortalece la resiliencia operativa.

Es indispensable gestionar riesgos energéticos y costos operativos, ante el aumento de precios del petróleo y gas que eleva gastos de transporte, producción y logística. Las empresas deben implementar coberturas energéticas, optimizar eficiencia operativa y avanzar hacia energías alternativas o contratos de suministro de largo plazo para estabilizar costos.

La planeación estratégica debe integrar análisis geopolítico permanente, a fin de monitorear conflictos, sanciones y riesgos en rutas comerciales, permitiendo anticipar crisis y activar contingencias, reduciendo pérdidas en entornos de alta incertidumbre global.

¿Y las mipymes? Estas empresas deben priorizar liquidez, controlar costos energéticos, diversificar proveedores, mantener inventarios estratégicos, dependiendo del sector, y evitar endeudamiento excesivo; además, será importante aprovechar el mercado regional del T-MEC para encontrar oportunidades de expansión.

Finalmente, como ciudadanos, es recomendable cuidar las finanzas personales y la economía familiar, ante los riesgos de posibles aumentos en combustibles y alimentos y, por consiguiente, fortalecer el ahorro y evitar endeudamientos innecesarios.

Conclusiones

El conflicto afecta a México principalmente por los canales económicos globales, ante los tres efectos más importantes: volatilidad energética, que resulta en un petróleo más caro; inflación y presión en combustibles, que deriva en un costo elevado para la calidad de vida, y en la reconfiguración geopolítica que fortalece el bloque norteamericano, y nos impulsa como país.

Si bien el beneficio fiscal del incremento del precio del petróleo es de suma importancia para cumplir los objetivos de Petróleos Mexicanos, puede causar inflación y presiones para el Banco de México en relación con las tasas de interés. Por otro lado, este entorno global es un impulso más para la atracción de inversiones.

¿El conflicto acelerará la consolidación de Norteamérica como bloque energético y manufacturero frente a Eurasia?