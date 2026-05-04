“Iremos a CU con huevos”; Jardine y América no se achican para la vuelta ante Pumas

El DT del América dijo que Borja quedó fuera de la Liguilla y que Cáceres tiene fracturas en la cara; Brian estará en la vuelta

El América consiguió un empate que no solo lo mantiene con vida en los cuartos de final ante Pumas, sino que también le dio un importante impulso anímico de cara al partido de vuelta.

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A pesar de que el siguiente encuentro será en una cancha hostil como el Estadio Olímpico Universitario, donde deberán ganar para avanzar a semifinales, el equipo se muestra confiado.

Tras el 3-3 en la ida disputada en el Estadio Banorte, el técnico André Jardine aseguró que no les intimida jugar en territorio felino y que saldrán con determinación a buscar la clasificación.

“Es una cancha que conocemos bien; ya ganamos, perdimos y empatamos ahí. Somos América, no importa dónde juguemos, representaremos al club con toda la energía, personalidad y carácter. Vamos confiados a buscar el pase”, afirmó el estratega.

El duelo siguió en las conferencias de prensa.



El profesor Efraín Juárez:

“Hoy hubo un sólo un equipo en este estadio y SE LLAMAN LOS #PUMAS”.



André Jardine:

“Buscas cualquier estadística y vamos a ver si Pumas supera a #América”.



Lindo partido de viene en CU. pic.twitter.com/aHNef6YnW2 — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) May 4, 2026

Jardine destacó la capacidad de reacción de su equipo, señalando que no cualquiera logra reponerse de una desventaja de dos goles, lo que refuerza su confianza para avanzar.

“Fue un partido duro, pocos equipos logran recuperarse así. Demostramos fortaleza, confianza y ambición ofensiva; incluso estuvimos cerca de darle la vuelta al marcador. Será un duelo abierto, ambos tendremos oportunidades. Pumas jugará con la ventaja del empate, pero a este nivel eso es mínimo. Un gol nos da el pase y vamos a buscarlo hasta el final”, explicó.

En cuanto a las bajas, el técnico confirmó que Christian Borja sufre una lesión en la rodilla (ligamento colateral medial) y estará fuera entre tres y cuatro semanas, por lo que se pierde el resto de la Liguilla.

Sobre Sebastián Cáceres, indicó que presenta fracturas en la cara, por lo que su participación dependerá de la evolución y si puede jugar con protección, aunque luce complicado que esté disponible.

Finalmente, respecto a Brian Rodríguez, señaló que no fue arriesgado en la ida por molestias físicas, pero se espera que esté listo para el partido de vuelta.