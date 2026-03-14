Irrumpen profesores de la CNTE en el zócalo capitalino

Mientras se instalaba el césped artificial para la megaclase de futbol que se llevará a cabo el domingo

Alrededor de un centenar de manifestantes irrumpieron en el zócalo capitalino mientras se realizaba la colocación del césped artificial para la megaclase de futbol que se efectuará este domingo.

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Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon por unos momentos las labores que realizaban los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, luego de mover algunas vallas que rodeaban la plancha del zócalo.

Los manifestantes, pertenecientes a la Sección 9 de la CNTE, señalaron que no se ha dado solución a sus principales demandas, por lo que consideraron que se intensificarán las protestas en los próximos meses.

La Coordinadora amenazó con iniciar un paro de labores a partir del 18 y hasta el 20 de marzo en la Ciudad de México, para exigir la reanudación del diálogo con el gobierno federal.

Como es usual cada año, los integrantes de la CNTE iniciaron sus movilizaciones en el centro de la Ciudad de México y esta vez se metieron a la cancha monumental del zócalo, a la cual ingresaron aunque minutos después fueron escoltados a la salida.

Los trabajadores de la educación, provenientes de Iztapalapa, acusaron que las autoridades privilegian al sindicato charro y colocan a sus incondicionales, por lo que exigen respeto a los trabajadores.

Aseguraron que igual que el Mundial de Futbol tiene relevancia también lo tienen los profesores y sus demandas, por lo que exigieron ser escuchados.

Antes, algunos manifestantes bloquearon la Calzada de Tlalpan para protestar contra los actos de maltrato y acoso que sufren por parte de sus dirigentes sindicales.

Tras trasladarse a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), exigieron respeto a sus derechos laborales, justicia para los desplazados y el pago correspondiente a jornada ampliada que tienen rezagadas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció la semana pasada una megamarcha en la Ciudad de México para el próximo miércoles 18 de marzo de 2026, como inicio del paro nacional de 72 horas que se extenderá hasta el 20 de marzo.

Además, varios estados suspenderán clases para concentrarse en el centro histórico de la CDMX, donde se prevé un plantón y posibles bloqueos en calles de la capital.