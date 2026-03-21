Israel acelera los ataques contra Irán justo cuando Trump evalúa reducir la presencia militar en Oriente Medio

El ministro de Defensa israelí Katz anunció que Israel y EEUU elevarán la intensidad de sus ataques contra Irán durante la semana entrante.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este sábado que su país, junto a Estados Unidos, se dispone a incrementar la intensidad de sus ataques contra la República Islámica de Irán la semana entrante, según un comunicado difundido por su ministerio.

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“Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Ejército de EE.UU. contra el régimen terrorista iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente“, dijo Katz en una reunión con altos cargos del estamento de seguridad.

Katz afirmó que la campaña liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “continuará“.

“No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados“, sentenció.

Israel se marca como objetivos en el conflicto desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní. Desde el inicio de la escalada bélica, las autoridades israelíes han virado al establecer el orden de prioridad de estos objetivos.

“Estamos determinados a continuar liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que todas las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y los intereses de Estados Unidos en la región sean eliminados”, continuó Katz.

El ministro de Defensa israelí se pronunció en estos términos después de que Trump escribiera en su red social Truth Social estar considerando “reducir gradualmente” la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al estar “muy cerca” de alcanzar sus objetivos.