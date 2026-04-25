Iztapalapa, pionera en el modelo del Sistema de Cuidados

Llama diputada Marisela Zúñiga a avanzar en el reconocimiento de darle prioridad a este tema en la CDMX

Es urgente establecer alianzas estratégicas entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para elevar el sistema de cuidados a un rango prioritario, aseguró la diputada federal Marisela Zúñiga Cerón.

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La legisladora recordó que la justicia social comienza por reconocer y redistribuir las labores de cuidado, que históricamente han recaído sobre las mujeres.

“Iztapalapa marcó un precedente histórico al ser la primera alcaldía en todo el país en implementar un Sistema Público de Cuidados. Esa es la ruta que debemos seguir: convertir la voluntad política en infraestructura y servicios que liberen tiempo y vida para las mujeres“, señaló la diputada.

En un encuentro convocado por la secretaria de Mujeres de Morena, Fanny Zapp, y la secretaria general de Morena en la Ciudad de México, Alicia Barrientos, la diputada federal se reunió con legisladoras federales y locales para trazar una ruta común en favor de los derechos de las mujeres y la consolidación del movimiento de transformación.

Además, de cara al proceso electoral 2027, Marisela Zúñiga hizo un llamado a la dirigencia de su partido para revisar minuciosamente los perfiles de los candidatos y las candidatas, advirtiendo que la selección debe ser impecable para evitar fracturas que pongan en riesgo la unidad del movimiento y la estabilidad democrática tanto de la capital como del país, y para no afectar la credibilidad de las mujeres en puestos de decisión.

Por su parte, Fanny Zapp, titular de la secretaría de Mujeres de Morena en la Ciudad de México, celebró la presencia de mujeres en puestos de alta decisión y recalcó que el ejercicio del poder debe hacerse desde la empatía y la sororidad.