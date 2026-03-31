Iztapalapa prevé derrama de 250 mdp y operativo con más de 9 mil policías por Semana Santa

La representación 183 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que por primera vez se realizará tras ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, espera entre 2 y 3 millones de asistentes

La representación número 183 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, a la que se prevé la asistencia de entre 2 y 3 millones de personas, dejará una derrama económica estimada en 250 millones de pesos y contará con un operativo especial de seguridad, protección civil, salud y movilidad, con la participación de más de 9 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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Como parte de las medidas para la celebración, la alcaldía aplicará ley seca desde las 00:00 horas del jueves y hasta las 24:00 horas del sábado en los ocho barrios y en los pueblos, colonias y barrios donde se realizarán actividades vinculadas con la Semana Santa.

La derrama económica y el operativo fueron dados a conocer por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, quienes destacaron que la escenificación se llevará a cabo este año por primera vez después de haber sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Clara Brugada Molina y Aleida Alavez Ruiz coincidieron en señalar que el reconocimiento de la UNESCO atraerá a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales y podría elevar la asistencia a entre 2 y 3 millones de personas a lo largo de las actividades programadas durante la Semana Santa.

Aleida Alavez Ruiz precisó que tan solo durante el Domingo de Ramos se registró la llegada de más de 42 mil personas provenientes tanto del interior como del exterior de la demarcación.

La alcaldesa informó además que la alcaldía realizó una inversión de 22 millones de pesos para el mejoramiento urbano integral de los ocho barrios por donde pasará la procesión. Los trabajos incluyeron la intervención de 3,470 metros cuadrados de guarniciones, 7,765 metros cuadrados de banquetas, la rehabilitación de 193 luminarias, la instalación de 396 lámparas y trabajos en 151 inmuebles.

Pablo Vázquez Camacho informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 9,188 policías y 549 vehículos desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril, a los que se sumarán 1,500 elementos de la Policía Auxiliar asignados a la alcaldía.

Entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril, participarán diariamente 1,315 policías, apoyados por 82 vehículos, 25 motocicletas y siete grúas.

El Viernes Santo, día del viacrucis, el despliegue aumentará a 3,281 elementos, 139 vehículos, 31 motopatrullas, siete grúas, 56 semovientes y tres helicópteros, mientras que para el Sábado de Gloria permanecerán 647 oficiales, 82 patrullas, 31 motocicletas y siete grúas.