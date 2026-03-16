Jannik Sinner gana su primer Masters 1.000 de Indian Wells

Jannik Sinner ganó su primer Masters 1.000 de Indian Wells al vencer a Daniil Medvedev en sets consecutivos, cerrando el torneo invicto

Redacción Deportes (EE.UU.), 15 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el primer Masters 1.000 de Indian Wells de su carrera, al doblegar al ruso Daniil Medvedev 7-6(6) y 7-6(4) en la final y al terminar el torneo californiano sin ceder set alguno.

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Sinner, número dos del mundo, incrementó a 11 su racha de victorias consecutivas en los Masters 1.000, después de cerrar 2025 con un triunfo en París.

El italiano, de 24 años, luce ahora en su palmarés los seis Masters 1.000 en pista rápida tras cortar el gran momento de forma de Medvedev (n.11), que había eliminado a Carlos Alcaraz en las semifinales.

Necesitó una hora y 55 minutos Sinner para hacerse con el triunfo en el desierto y para llevarse su novena victoria en 17 precedentes contra Medvedev, un rival que le había doblegado en las primeras seis ocasiones.

Absolute lungbuster 🔥



Daniil Medvedev with the @BMWUSA Play of the Day 🎾 pic.twitter.com/vFl6ngebVu — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 15, 2026

Cien victorias en los Masters 1.000

Fue el título número 25 de la carrera de Sinner y la victoria número 100 en los Masters 1.000, en los que tiene un balance de 100 victorias y 29 derrotas.

Tuvo que sufrir hasta el final Sinner para llevarse la primera manga ante un Medvedev que siguió luciendo el nivel visto 24 horas en la semifinal ganada a Alcaraz.

Sinner, que tuvo un problema en un pie al comienzo del encuentro, sin mayores consecuencias, consiguió dos bolas de rotura en el séptimo juego, pero Medvedev logró anular ambas y llevó el partido al desempate.

El equilibrio fue evidente incluso en el ‘tie-break’, cuando ambos jugadores mantuvieron sus turnos al saque hasta el 6-6. Medvedev anuló la primera bola de set del italiano con el saque, pero en el punto siguiente entregó el servicio.

Sinner hizo valer esa minirotura y se llevó el primer set por 7-6(6) cuando el cronómetro marcaba exactamente una hora.

Máximo equilibrio

Fue un momento clave del partido para Sinner, ante un Medvedev que tan solo cometió nueve errores no forzados en esa manga. El italiano, por su parte, estuvo impecable a la hora de atacar la red, con siete puntos ganados de siete en esa posición.

El guión no cambió en la segunda. Los dos tenistas se encomendaron a sus saques y no hubo bola de rotura alguna. Fue necesario un nuevo desempate para dirimir la manga.

Y esta vez Medvedev lo tuvo todo a favor. Se puso arriba 3-0 y 4-1, con dos turnos al saque por aprovechar. Pero Sinner tuvo una reacción contundente.

Encadenó seis puntos consecutivos y selló la victoria con un definitivo 7-4 para levantar al cielo su primer título en Indian Wells con una racha abierta de 22 sets seguidos a favor.

El italiano, que presiona a Alcaraz para la primera posición en el ránking mundial, llegará en gran forma al Miami Open, que arranca en Florida este miércoles con el propio Alcaraz como primer favorito y con la baja notable del serbio Novak Djokovic, frenado por unas molestias en el hombro derecho.