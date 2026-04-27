Javier Aguirre retrasa lista del Tri rumbo al Mundial y crecen las dudas en la convocatoria

Javier Aguirre se rompe la cabeza y siguen las dudas en su mente de cara a la Copa del Mundo. Este lunes estaba programado que el Vasco diera a conocer la lista de futbolistas que militan en la Liga MX que se perderán la Liguilla, para con ellos iniciar la concentración Pre-Mundialista la próxima semana en el Centro de Alto Rendimiento.

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Pero pasaron las horas y las horas hasta que llegaron las últimas del día y la lista nada más no fue dada a conocer, con lo que el misterio se alargará por lo menos un día más o hasta que el técnico nacional resuelva el acertijo que aún no logra.

Primero, desde la semana pasada cuando se oficializó en Toluca el juego ante Serbia, el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, se aventuró a decir que la lista se iba a dar antes de la Jornada 17.

Incluso, estableció que "todos los jugadores llamados que se perderán la Liguilla, estaban seguros en la lista final de 26 jugadores para la justa mundialista". Pues la lista ni se dio a conocer antes de la última fecha del Clausura 2026, ni el fin de semana y ahora tampoco este lunes.

Está muy claro que Aguirre no logra resolver las últimas dudas que tiene en la cabeza, o algo no le termina de convencer con ciertos futbolistas que militan en el balompié nacional. Hasta en una de esas, pudiera dar una sorpresa de último minuto.

Lo cual puede tener dos interpretaciones: la positiva, que hay mucha calidad en jugadores de una misma posición que pensaba llamar; o la negativa, que es justo todo lo contrario: los futbolistas no le terminan de convencer y por eso está tratando de resolver a quién sí y quién no, porque todavía falta completar esta lista con los futbolistas que militan en el extranjero y ver quiénes sí están aptos para jugar ya que o están en plena recuperación o apenas están teniendo minutos en sus equipos, como son Edson Álvarez y Santiago Giménez, además de Luis Chávez.

¿Dónde podrían estar las dudas del Vasco?

En la portería da la sensación de que el técnico no tendría ninguna duda porque Raúl Rangel de Chivas es su titular para el Mundial, además de que el veterano Guillermo Ochoa será el primer "europeo" que se unirá a esta concentración, ya que su equipo en Chipre lo soltará antes de que acabe la temporada.

Sin embargo, en últimos días trascendió la posibilidad de que el arquero de Xolos, Toño Rodríguez, podría pelearse el lugar del tercer portero con Carlos Acevedo de Santos, quien parecía ya estaba seguro.

Pero eso no debe ser una de las principales dudas por las cuales la lista está detenida, al final de cuentas el tercer portero es prácticamente imposible que juegue en una Copa del Mundo. Las dudas en serio vienen en otras líneas del campo.

En zona defensiva, Jesús Gallardo e Israel Reyes ya están adentro y quizá una de las dudas que tiene Aguirre es la de llamar o no tanto a Richard Ledezma de Chivas, como a Everardo López de los Diablos Rojos del Toluca. En el caso de Richy porque el lateral derecho tiene muy buena competencia con Jorge Sánchez en Europa y hasta el propio Reyes puede jugar en esa posición, así que podría ser prescindible. Con Everardo, porque es un chico aún muy joven si bien tiene muy buenas condiciones.

En el mediocampo es donde podría estar también que el Vasco no le encuentra la "cuadratura al círculo" porque si bien Erik Lira, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora están dentro, los cuestionamientos podrían venir con Marcel Ruiz y su estado físico con el tema de los ligamentos de la rodilla, además de Charly Rodríguez y si su nivel realmente da para estar en Selección Nacional.

Adelante no parecería que hubiera problemas, porque Alexis Vega y Roberto Alvarado están considerados; El Piojo es de sus jugadores consentidos, así el jugador del Rebaño nada más no muestre algo interesante en Selección, mientras que Alexis Vega ya está con más ritmo y seguro estará en el Mundial.

Además, Armando Hormiga González se ganó su lugar en el Tri gracias a su capacidad goleadora en Chivas. Pero en una de esas, Javier Aguirre estaría considerando meter a Guillermo Martínez de Pumas de último minuto, pero con ello tendría que prescindir de alguno de los tres delanteros que tiene México en el extranjero; ese bien podría ser Germán Berterame que nada más se fue a perder al Inter Miami, o hasta Santiago Giménez, que está prácticamente borrado en el Milán.

Cabe señalar que cuando se dé a conocer esta lista de convocados de Liga MX, también llamarán a un grupo de futbolistas "sparrings", para poder completar los entrenamientos y también de cara al juego ante Ghana del 22 de mayo en Puebla. Ninguno de ellos irá a la Copa del Mundo y saldrán de equipos ya eliminados en la Liga MX.

Foto: Mexsport

Posible lista de convocados de Liga MX a concentración Pre-Mundial

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo (duda)

Toño Rodríguez (duda)

Defensas

Richard Ledezma (duda)

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Everardo López (duda)

Mediocampistas

Erik Lira

Marcel Ruiz (duda)

Gilberto Mora

Brian Gutiérrez

Carlos Rodríguez (duda)

Delanteros