Jitomate se mantiene caro, señala monitoreo semanal de Profeco

El precio del jitomate Saladet se ubicó en 41.09 pesos en promedio nacional, con variaciones que alcanzaron casi 50 pesos por kilo en algunas zonas del país

El monitoreo semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó al jitomate Saladet como uno de los productos con mayor variación de precio en el país, con un promedio de 41.09 pesos por kilogramo, confirmando que se mantiene en niveles elevados dentro de la canasta básica.

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El informe identificó diferencias relevantes entre regiones: en el norte el kilo se ubicó en 24.49 pesos, mientras que en otras zonas alcanzó hasta 46.07 pesos, evidenciando una dispersión significativa en el costo.

En la región centro, se detectaron precios desde 19.90 pesos hasta 49.43 pesos, lo que refleja una brecha de más del doble entre opciones para el consumidor.

En el centro norte, los precios fueron de 30.75 pesos en centrales de abasto y hasta 44 pesos en cadenas comerciales; en el sureste, oscilaron entre 33.32 y 49.95 pesos, consolidando la variación nacional.

La Profeco señaló que esta situación obliga a las familias a comparar precios constantemente, ya que el jitomate es un producto básico cuyo encarecimiento impacta directamente en el gasto semanal.

Iván Escalante, titular de la Profeco, recordó que el jitomate forma parte de los 24 productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PASIC), por lo que influye en el tope de 910 pesos de la canasta básica, aunque su precio sigue dependiendo de factores de mercado.

En combustibles, el precio promedio de la gasolina regular fue de 23.68 pesos por litro, con casos desde 23.29 pesos hasta 25 pesos por litro en distintas estaciones.

El informe concluyó con recomendaciones para el ahorro familiar, como el uso de Financiera para el Bienestar, consultar estaciones con precios bajos y comparar costos en alimentos básicos para evitar sobreprecios.