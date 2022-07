Joao Félix supera al United 1-0

IÑAKI DUFOUR / AGENCIA EFE

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- Con dos semanas y tres partidos menos de recorrido en esta pretemporada, el Atlético de Madrid no sólo aplacó al Manchester United, al que redujo a una expresión menor en ataque en cuanto superó los primeros minutos de inseguridad y se ajustó sobre el terreno de juego del estadio Ullevaal de Oslo, sino que además lo doblegó por medio de Joao Félix, cuyo reestreno fue concluyente (1-0).

Su gol en el minuto 86 -dos toques con la derecha para conectar un tercero, el del tiro, desde fuera del área, lejos del alcance de David de Gea- expresó la determinación de un futbolista del que aún se aguarda su explosión definitiva, pero del que nadie duda de sus condiciones y su talento para ser todo lo que quiera. En ello está. Ha demostrado fases de su incontestable fútbol en tres años. Le falta agrandarlo con constancia para ser aún mejor.

Porque lo es. Fuera del primer amistoso, el pasado miércoles en El Burgo de Osma (victoria 0-4 contra el Numancia), porque no se integró a la carga de trabajo del grupo hasta mediados de la pasada semana, por un golpe sufrido en los primeros compases de la preparación veraniega, este sábado reapareció en el minuto 58 para ser el protagonista del meritorio triunfo del Atlético, que doblegó a un equipo que suma mucha más preparación y que tiene su debut en la ‘Premier’ a tan solo una semana de distancia.

El United empezó la pretemporada el pasado 27 de junio. El equipo rojiblanco, el 10 de julio. También ha disputado tres partidos más de preparación que él. Ni siquiera tal ventaja fue una excusa para el Atlético, cuyos futbolistas apenas habían recorrido 45 minutos de juego antes de este encuentro, en el reparto de un tiempo para cada uno del pasado miércoles.

El partido no fue un amistoso al uso. El ritmo, la tensión (incluso hubo un amago de tangana por un feo gesto con el codo de McTominay para impedir la salida de Jan Oblak, que luego dejó la pierna, o la expulsión final de Fred), las infracciones y la ambición de los dos bloques delataron que no era un simple encuentro veraniego. El espíritu competitivo de ambos no admite términos medios. Y mucho menos, el Atlético de Simeone.

En los vaivenes propios de la pretemporada, el Atlético zozobró al principio, cuando el United lo arrinconó en los primeros instantes con las ocasiones casi consecutivas de Rashford (el extremo superó por momentos al debutante Nahuel Molina, que sufrió a su espalda al principio aunque también demostró su buen pie y su interesante visión ofensiva); Martial (su acción puso en entredicho la concentración en los primeros minutos de Giménez, que se despistó en un rechace que era nada más suyo) o Lindelof, con un cabezazo, que disparó ya las alarmas en Simeone, alertado por la vulnerabilidad que desprendía su equipo.

Rearmado en su retaguardia, con un paso atrás de Carrasco para colaborar con Reinildo en la banda izquierda, el Atlético se fortaleció instante a instante, sin ser todo lo que pretende, pero también sin exponerse tanto a los ataques del United, al que apagó de inmediato.

No volvió a probar a Oblak hasta el borde del descanso, por medio de Elanga en otro espacio entre la zaga rojiblanca que sería impensable dentro de la competición. Apenas lo hizo después en el segundo tiempo.

Pero tiene trabajo -y aún dos semanas- Simeone en su defensa. El balón parado en contra lo puso en jaque unas cuantas veces, como muchos momentos de la pasada campaña. Y la salida de la pelota desde atrás aún describe dificultades.

También queda labor en ataque, por más que Joao Félix fuera incontestable con su gol. Su equipo no tiró a portería en todo el primer tiempo. Hubo dos remates: Correa y Kondogbia.

Los dos, fuera. También alguna acción en el inicio del segundo tiempo de Matheus Cunha, antes de dejar su sitio, como todo el once titular menos Reinildo y Oblak, a Sergio Díez, Wass (de central derecho), Witsel y Saúl, en la defensa de cinco, junto a Reinildo; Griezmann, Koke, De Paul y Joao Félix, en el centro del campo; y Morata, en la delantera.

No se resintió el Atlético, a pesar de las circunstancias de ese once, con varios jugadores fuera de su posición más natural o con un inesperado centro de la defensa formado por Wass-Witsel-Reinildo, pero con el United (Eriksen debutó en el minuto 68) frustrado igual que antes; no sólo eso, sino también doblegado.

No fue antes porque Saúl remató alto un centro de Joao Félix, que, en el minuto 86, agarró la pelota, tocó tres veces el balón y firmó el triunfo atlético… También la primera derrota veraniega del United.

– Ficha técnica:

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Sergio Díez, m. 58), Savic (Wass, m. 58), Giménez (Witsel, m. 58), Reinildo; Kondogbia (Koke, m. 58); Llorente (Griezmann, m. 58), Kondogbia (Koke, m. 58), Lemar (De Paul, m. 58), Carrasco (Saúl, m. 58); Correa (Joao Félix, m. 58) y Cunha (Morata, m. 58).

0 – Manchester United: De Gea: Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; McTominay (Van de Beek, m. 68), Fred; Elanga (Pellistri, m. 75), Bruno Fernandes, Rashford; Martial (Eriksen, m. 68).

Gol: 1-0, m. 86: Joao Félix.

Árbitro: Espen Eskas. Expulsó a Fred, del Manchester United, por doble amarilla en el minuto 91. La primera la recibió en el 27. Amonestó con tarjeta amarilla a Lemar (m. 22), Reinildo (m. 34), Oblak (m. 40) y Saúl (m. 83), por el Atlético de Madrid, y a McTominay (m. 40) y Maguire (m. 53), por el Manchester United.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Ullevaal de Oslo ante unos 25.000 espectadores.