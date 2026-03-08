Johan Vásquez y el Genoa cimbran la Serie A con sorpresiva victoria sobre la Roma

El Genoa y el defensor mexicano Johan Vásquez han dado la campanada en el Calcio italiano. El conjunto dirigido por Daniele De Rossi consumó la sorpresa de la Jornada 28 de la Serie A con un apretado triunfo sobre la AS Roma en el estadio Luigi Ferraris. De manera casi improbable, el Rossoblù doblegó a uno de los equipos más en forma del futbol italiano, gracias a una actuación sólida que complicó las aspiraciones europeas de la Roma y encendió el festejo en las gradas del histórico recinto genovés.

Johan Vásquez jugó como titular los 90 minutos del encuentro junto a Leo Østigård y Alessandro Marcandalli para formar una zaga defensiva del Genoa que sobrevivió a los embates del poderoso cuadro de La Loba para obtener tres puntos valiosos en la Serie A, que los alejaron momentáneamente de los puestos de descenso. Genoa se impuso por marcador de 2-1 a la Roma y dejó a los romanos en serio peligro de alejarse de los puestos de Champions League.

El seleccionado mexicano Johan Vásquez cumplió con una actuación sólida, al mostrar seguridad en los duelos individuales y contribuir a mantener el orden defensivo del Genoa ante un rival que llegaba con la moral alta tras su reciente clasificación en la Europa League. La derrota representó un duro golpe para las aspiraciones de Claudio Ranieri y sus dirigidos, que vieron frenada una racha positiva en la Serie A justo en el momento más crucial de la temporada.

El Como 1907, que nunca ha jugado en la Champions League, consiguió trepar a la última plaza de clasificación a la Liga de Campeones por encima de la Roma, gracias a la diferencia de goles, luego de que ganó en Cagliari anteriormente. La Juventus está un punto más atrás, en sexta posición de la Serie A. La tabla del futbol italiano se aprieta en la parte alta y cualquier traspié puede significar caer varias posiciones, como le ocurrió a la Roma, que ahora deberá recomponer el camino rápidamente si no quiere quedarse fuera de la máxima competición europea.

Dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y el Genoa, entrenado por el excentrocampista de la Roma, Daniele De Rossi, tomó ventaja mediante un penal de Junior Messias a los siete minutos del segundo tiempo, después de que Lorenzo Pellegrini resbalara y cometiera una falta sobre Mikael Ellertsson dentro del área.

El gusto le duró poco a los genoveses, pues solo tres minutos después Evan Ndicka emparejó el marcador. Y cuando parecía que el empate sería definitivo, Vítor Oliveira marcó el gol de la victoria para el Genoa, un triunfo con sabor a gloria para el equipo del mexicano Johan Vásquez, quien gracias a sus buenas actuaciones en la Serie A es seguido por clubes como el AC Milan. Por lo pronto, la victoria da al Genoa un respiro importante en la lucha por la permanencia de cara a la recta final del campeonato italiano.