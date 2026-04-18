Jorge D’Alessio llora en concierto al cantar “El Triste” de José José en medio de su separación

El cantante de Matute vivió un momento emotivo en vivo que impactó a fans en plena crisis personal.

El cantante Jorge D’Alessio protagonizó un momento profundamente emotivo durante un concierto, al romper en llanto mientras interpretaba el clásico “El Triste”, tema inmortalizado por José José.

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La escena ocurre en medio de la crisis personal que enfrenta el también líder de Matute, tras los rumores de una presunta infidelidad que habrían derivado en su separación con Marichelo Puente, con quien llevaba más de una década de matrimonio.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el cantante no pudo contener las emociones al interpretar la canción, cuya letra aborda la ruptura amorosa y la soledad, lo que intensificó el impacto del momento entre los asistentes.

El episodio fue retomado por el canal de espectáculos Kadri Paparazzi, donde se compartió el video que rápidamente se volvió viral.

Hasta ahora, Marichelo Puente ha confirmado que atraviesan un proceso complicado como pareja, aunque no se ha detallado si el divorcio ya está en curso de manera legal.

También se dio a conocer que la influencer y sus hijos se encuentran en terapia psicológica, en medio de este proceso familiar.

“El Triste”, un himno del desamor

La canción “El Triste”, escrita por Roberto Cantoral, es considerada una de las piezas más emblemáticas de la música en español.

Interpretada por José José en el Festival OTI 1970, la obra se convirtió en un referente por su carga emocional y exigencia vocal, consolidando al cantante como una de las grandes figuras de la música latina.