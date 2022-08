José Narro busca presidir el Senado y pide a Ricardo Monreal apegarse a la austeridad republicana y transparentar recursos públicos

RITA MAGAÑA

Foto: Archivo

El senador de Morena, José Narro, acusó que en la Cámara alta no se aplica la austeridad republicana, por lo cual el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, lo invitó a presentar pruebas y no dejar sus denuncias sólo en declaraciones.

Y es que Ricardo Monreal invitó a Narro a que si tiene las pruebas de sus dichos, que presente las denuncias correspondientes porque él no recibe ni un solo cinco de prerrogativas, se ha aplicado reducción de gastos superfluos como viajes internacionales y hoy los senadores ganan menos que antes.

Al respecto, José Narro, aspirante a presidir el Senado, no respondió al emplazamiento de Ricardo Monreal, pero insistió que pese a que hubo un recorte drástico en las prerrogativas que recibían los senadores, “el presupuesto no se redujo a la mitad, al contrario”.

En conferencia de prensa, en el hotel St. Regis, donde el costo promedio de una habitación es de 13 mil 486 pesos, el vicepresidente de la Mesa Directiva consideró que se debe hacer una revisión con “sinceridad” de la austeridad que se aplica en el Senado, porque “no puede haber un Senado rico y un pueblo pobre”.

Reiteró que los senadores deben ajustarse a la justa medianía, que les permita desarrollar sus responsabilidades, incluso se pronunció porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisaran las cuentas y el fideicomiso de la sede del Senado, que sigue vigente, luego de concluida la sede en Reforma.

El legislador por Zacatecas fue cuestionado si tiene la pruebas que le exigió presentar Ricardo Monreal, pero evadió responder, solo reiteró la necesidad de fortalecer las políticas de austeridad en el Senado.

Mencionó que él ya hizo un planteamiento y si se revisa el presupuesto, se puede ver que lo fundamental no ha disminuido, se ha mantenido prácticamente parecido al que se manejaba en anteriores legislaturas.

“Por eso habría que hacer una revisión de austeridad, yo lo digo con sinceridad, no debe haber un Senado rico y un pueblo pobre”, precisó.

En otro tema, José Narro, quien aspira a encabezar la Mesa Directiva, no descartó el “dedazo presidencial” para que desde Palacio Nacional se imponga a Gabriel García, ex coordinador de Programas de Desarrollo de la Presidencia, o al senador mexiquense, Higinio Martínez, como presidente del Senado.

”Si es Gabriel García, si viene Higinio (Martínez), porque no va a salir beneficiado en la encuesta del Estado de México, hay mucha especulación, eso no quita que uno no aspire y haga público sus interés”, expresó.