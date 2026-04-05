¿Quieres ser Embajador del Mundial 2026? Requisitos, registro y todo lo que debes saber

Conoce cómo postularte al programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026, requisitos, registro y pasos para participar en esta convocatoria

El programa “Jóvenes Embajadores del Mundial” surge como una iniciativa vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, dirigida a jóvenes que desean formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Esta propuesta busca integrar talento joven en actividades clave durante el torneo.

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La iniciativa forma parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de involucrar a personas de entre 18 y 29 años en áreas como turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes en México durante el Mundial.

⚽🙋🏻‍♂️ Únete como joven embajadora o embajador del Mundial a través de #JóvenesConstruyendoElFuturo.



Regístrate para capacitarte en actividades relacionadas a este gran evento deportivo. 📝



Todos los detalles: https://t.co/vsuePEaJ62 pic.twitter.com/iwDGXQoyti — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) April 1, 2026

Requisitos para participar

Para poder registrarse, es necesario cumplir con varios criterios. Entre los más importantes destacan:

Tener de 18 a 29 años

No estar estudiando y ni trabajando

CURP actualizada

actualizada Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cartilla militar)

(INE, pasaporte o cartilla militar) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

(no mayor a tres meses) Residir en las sedes del Mundial en México: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco o Nuevo León

Cómo registrarse paso a paso

El proceso de inscripción inició el 1 de abril y se realiza completamente en línea. Los aspirantes deben ingresar al portal oficial, revisar vacantes disponibles, seleccionar un centro de trabajo, subir documentos y agendar una entrevista. Posteriormente, recibirán respuesta en un plazo máximo de cuatro días.

Quienes sean aceptados en el programa obtendrán una beca mensual de 9,582 pesos, además de seguro médico del IMSS y un proceso de capacitación durante 12 meses. Incluso después del Mundial, podrán continuar su formación hasta completar el periodo establecido.

Sin fecha límite, pero con cupo limitado

Aunque no existe una fecha límite oficial para registrarse, los espacios son limitados, por lo que se recomienda realizar el proceso lo antes posible para asegurar un lugar dentro del programa.

Este programa no solo representa la posibilidad de vivir el Mundial desde dentro, sino también una oportunidad para adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y abrir nuevas puertas profesionales, en un entorno internacional y dinámico.