Juan Carlos Carpio asume dirección de Pemex tras relevo de Rodríguez Padilla

El cambio ocurre en un momento de tensión operativa tras la reciente explosión mortal en la refinería de Salina Cruz y la modificación de la perspectiva crediticia de la petrolera a negativa por agencias internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un ajuste estratégico en la cúpula de Petróleos Mexicanos (Pemex): Juan Carlos Carpio Fragoso fue propuesto como nuevo director general, relevando a Víctor Rodríguez Padilla, quien se integrará a la dirección del Instituto de Electricidad y Energías Limpias tras concluir un ciclo de un año y medio al frente de la petrolera.

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La mandataria explicó que la salida de Rodríguez Padilla responde a un acuerdo previo para permitir su retorno a la vida académica en la UNAM. “Ha hecho un trabajo sobresaliente“, afirmó.

Sheinbaum destacó que, bajo su gestión, Pemex recuperó su carácter de empresa pública del Estado gracias a la reforma constitucional, logrando una reducción de la deuda financiera de 23 mil millones de dólares, dejando el saldo actual en aproximadamente 75 mil millones de dólares.

Sin embargo, el relevo se produce en un contexto de alta vulnerabilidad operativa. Apenas esta semana, Pemex confirmó el fallecimiento de un trabajador tras una explosión en la planta Hidros II de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Este incidente se suma a una racha de siniestros en la refinería Olmeca (Dos Bocas), donde en marzo y abril de 2026 se registraron explosiones e incendios que dejaron un saldo de cinco víctimas mortales.

“Por primera vez en más de una década, las agencias calificadoras mejoraron la perspectiva crediticia de Pemex“, destacó Rodríguez Padilla en su despedida, señalando también que la producción de refinación subió 21.9% en el primer trimestre de 2026 y los pagos a proveedores están prácticamente resueltos.

El nuevo director, Juan Carlos Carpio Fragoso, cuenta con un perfil marcadamente financiero. Colaborador cercano de Sheinbaum desde su gestión en la Ciudad de México, Carpio se desempeñó previamente en áreas de deuda pública y finanzas locales antes de incorporarse a Pemex hace 18 meses.

Su principal reto será estabilizar la percepción de los mercados: el pasado 13 de mayo, la agencia S&P Global Ratings ajustó la perspectiva crediticia de Pemex a “negativa”, citando riesgos por el déficit fiscal y la dependencia de apoyos gubernamentales.

Sheinbaum subrayó que en esta nueva etapa “hay que servir con honradez, honestidad y mucho profesionalismo“, enfatizando la centralización de ventas y la austeridad administrativa que incluirá el recorte de 3 mil plazas de confianza.

El ascenso de Carpio Fragoso marca el inicio de una fase estrictamente financiera y de control de daños, orientada a recuperar la estabilidad crediticia frente a las calificadoras y garantizar que el incremento en la refinación se traduzca en una soberanía energética libre de riesgos operativos y focos de corrupción interna.