El canciller sostuvo una reunión virtual con embajadores de México en Medio Oriente para evaluar la situación de los connacionales en la región

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual de trabajo con los embajadores de México acreditados en países del Medio Oriente con el propósito de revisar la situación más reciente de las y los mexicanos que residen o se encuentran en tránsito en la región, ante el contexto de tensión e inestabilidad que se vive en esa zona del mundo.

Durante el encuentro, el canciller reiteró que el fortalecimiento de las medidas de seguridad constituye una prioridad para el gobierno mexicano, con el objetivo de salvaguardar la integridad física tanto del personal diplomático destacado en esos países como de las y los connacionales que permanecen en el área.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó el trabajo que ha desarrollado el servicio exterior mexicano frente a la coyuntura regional y expresó su reconocimiento al personal diplomático que ha mantenido contacto permanente con la comunidad mexicana.

De la Fuente subrayó que las representaciones diplomáticas han respondido con compromiso ante la situación que se desarrolla en Medio Oriente y han desplegado acciones para acompañar y orientar a los ciudadanos mexicanos en la zona.

En la reunión, el canciller también exhortó a los titulares de las embajadas y oficinas de representación a fortalecer la coordinación con las autoridades locales de los países donde se encuentran acreditados, con el fin de facilitar gestiones que permitan la evacuación de connacionales cuando existan condiciones de seguridad.

La Cancillería explicó que estas gestiones consideran rutas de salida por distintas vías —aérea, marítima y terrestre— en aquellos territorios donde las condiciones lo permitan, como parte de las estrategias de protección consular para atender a la comunidad mexicana.

Otro de los puntos abordados fue el fortalecimiento del flujo de información hacia las y los mexicanos en la región. Las autoridades diplomáticas acordaron reforzar los mecanismos de comunicación directa con los connacionales, así como el uso de redes locales y canales de contacto ya establecidos que han demostrado ser eficaces para difundir recomendaciones y alertas.

En la sesión de trabajo participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina del canciller, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva.

Asimismo, se contó con la presencia de los titulares y encargados de negocios de las representaciones diplomáticas mexicanas en la región, entre ellos Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; y Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar.

También participaron Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación de México en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.