VAR le quita penal a Juárez al 90’ y empata con Puebla

Madson de Souza celebra el 1-1 de Juárez ante Puebla en la jornada 13 del Clausura 2026. | Foto: Mexsport

Los fronterizos estaban obligados a vencer a La Franja para colocarse en zona de Liguilla; por ahora, se ubican en el noveno lugar de la tabla

A Juárez le habían marcado un penal de último minuto a favor, con lo que muy probablemente iba a obtener una victoria que lo habría metido a zona de Liguilla. Sin embargo, antes de que le cometieran la falta, Luca Martínez Dupuy se llevó la pelota con la mano; el árbitro revisó con el VAR y el penal fue echado para atrás con lo que el partido terminó empatado 1-1 con Puebla.

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De tal forma que los Bravos se quedaron en la novena posición con 15 unidades y dejaron escapar la chance de al menos meterse a zona de Liguilla, para así meterle presión a equipos como Tigres y América.

Al conjunto dirigido por Pedro Caixinha le quedan cuatro partidos por delante, a ver si le alcanza en lo que resta de la fase regular para meterse a la Liguilla, ya que este torneo no tiene repechaje, instancia donde usualmente está el equipo juarense.

Por su parte, el conjunto camotero dejó ir un triunfo que lo hubiera subido a los 15 puntos y así acercarse un poquito más a zona de Liguilla. Sin embargo, con la unidad sumada, solamente alcanzó los 13 puntos y se quedó en la posición 12.

A estos dos equipos, la Fiesta Grande comienza a verse un poquito cada vez más lejos conforme pasen las jornadas, si bien Juárez tiene más oportunidad, siempre y cuando no deje ir más unidades en lo que resta.

Puebla se había puesto adelante en este encuentro al minuto 55′, por medio de un buen gol Iker Moreno, quien siguió el rechace del arquero Sebastián Jurado a un muy buen tiro suyo. Su mérito fue seguir la pelota y ante la pasividad de la defensa juarense, volvió a rematar con arco abierto y puso el 1-0.

Si a Juárez le sirvió de poco el empate, menos le iba a servir una derrota; por ello, los fronterizos se fueron encima en busca de primero igualar y lo consiguieron por medio de Madson al 77′.

A Puebla lo dejaron con diez hombres por la expulsión de Nicolás Díaz al 82′, con lo que los locales resistieron como pudieron, hasta que el defensa José Pachuca cometió una clara falta dentro del área con una patada a Luca Martínez Dupuy.

Pero como el argentino nacido en México metió la mano para llevarse la pelota antes de recibir el contacto, el VAR y el árbitro Mario Terrazas lo detectaron y al final no se cobró desde los once pasos.