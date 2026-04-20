Juez y parte… electoral

El texto expone tensiones políticas en la selección de consejeros del INE, disputas internas en Morena rumbo a 2027 y conflictos locales en alcaldías de la CDMX, en medio de cuestionamientos a la credibilidad institucional y la competencia electoral

El proceso para elegir consejerías del INE en San Lázaro acumula sospechas serias. La más delicada: Osvaldo Iván Mendoza, hoy dentro del Comité Técnico de Evaluación, califica las participaciones de Bernardo Valle, su exjefe y aspirante al Consejo General. Dicho en otras palabras: el evaluador calificando a quien le dio trabajo. A eso se suman impugnaciones por la integración de las quintetas, bajo el argumento de que no se respetaron acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerados, pese a una orden previa del Tribunal Electoral. Al final, si llegan perfiles dudosos, quien terminará pagando es la credibilidad del Instituto Nacional Electoral.

Salirse con la suya

Finalmente, Lenia Batres podrá utilizar sin problema el mote de Ministra del Pueblo, pues le ganó la pelea al Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI) para el registro de esa denominación. En 2024 Batres Guadarrama solicitó registrar la marca pero el IMPI lo rechazó y ahora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló esa negativa, declarando que la decisión del IMPI fue ilegal, incongruente y limitada, y que no existía impedimento jurídico para el registro. Ya no les niegan nada, bien raro.

Cuando el río suena…

La salida de Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres le mete ruido al delicado equilibrio del equipo de Claudia Sheinbaum justo cuando Morena empieza a acomodar fichas rumbo a 2027. Hernández no se fue a descansar ni a cultivar su paz interior: aterrizó en la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, o sea, en el lugar donde se decide quién tiene futuro político y quién sólo tiene buenas intenciones. Mientras tanto, nombres como Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado, Ariadna Montiel, Esthela Damián y Josefina Rodríguez empiezan a sonar como posibles aspirantes.

Todos alborotados

En la alcaldía Cuauhtémoc ya arrancó la temporada de “yo también quiero ser alcalde”. El concejal Emilio Villar, decidido a suceder a Alessandra Rojo de la Vega, anunció una conferencia frente al Instituto Electoral de la Ciudad de México para denunciar por presunta propaganda electoral a la alcaldesa, al gobierno de esa demarcación y al Partido Acción Nacional. Todo ocurre, casualmente, mientras también busca convencer a Morena de que merece la candidatura antes de que el diputado Arturo Ávila le gane el casting. Porque, claro, él no está en campaña: sólo ofrece conferencias, convoca cámaras y aparece en todos lados para demostrar, desinteresadamente, que debería ser el candidato.

Incómoda pasarela

En un ambiente ríspido, el Congreso de la Ciudad de México iniciará la ronda de comparecencias de alcaldes para que presenten un balance de sus administraciones. Luego de que el año pasado la mesa de trabajo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, terminó a gritos y la del alcalde de Miguel Hidalgo se suspendió, es de esperarse que en esta también se den con todo. La pasarela se realizará del 16 al 29 de mayo, por lo que habrá que alistar las palomitas.