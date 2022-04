“Julio es mi ángel”; opera Scherer para Sheinbaum

Así llama la jefa de gobierno de la CDMX a quien se ha convertido en el cerebro de su estrategia rumbo a 2024.

Claudia Sheinbaum Pardo está metida en la candidatura presidencial y, para ello, tiene ya un equipo que trabaja desde abajo y que busca apoyo.

Y éste lo encabeza… Julio Scherer Ibarra.

Sí, el ex consejero jurídico de la Presidencia, de Andrés Manuel López Obrador, su brother, su carnal, su hermano, como le llamó cuando dejó el cargo en septiembre del año pasado por el conflicto con Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero.

-Julio es como mi hermano. Nos ha ayudado mucho. El es parte de este proceso de transformación. Le agradecemos mucho, dijo el presidente cuando se despidió Scherer en la mañanera.

Este equipo, en el que también se encuentran los integrantes de la estructura de la consejería de Scherer, diseña estrategias, teje redes y opera lazos con todos los sectores.

Scherer Ibarra opera desde septiembre de 2021 para Sheinbaum Pardo, cuando dejó Palacio Nacional.

Y no es la primera vez que asume un desafío presidencial.

Operó igual para Andrés Manuel desde 2006, pasando por 2012 y, por supuesto, 2018.

Formó parte del equipo de abogados que denunció el aiga sido como aiga sido del nefasto Felipe Calderón Hinojosa en 2006, cuando el integrante del Partido Acción Nacional (PAN) se impuso con ese 0.56 por ciento que nadie creyó.

-Julio es mi ángel, ha dicho Sheinbaum.

Y cómo no.

Diseñar estrategias y ser enlace con los empresarios, con los hombres del poder para convencer, para sumar respaldos, recursos, no es fácil.

Basta recordar aquel pase de charola que se conoció en 2012 y que fue un escándalo. Sucedió en las Lomas y pretendían reunir seis millones de dólares para financiar a Andrés Manuel.

Julio y su equipo apoyaban a Marcelo Ebrard Casaubon, que también aspira a la candidatura, pero hoy están con Claudia.

El trabajo lo hace al mismo tiempo que trabaja para defenderse de la ofensiva de Gertz Manero, quien, según denunció en una carta el hijo del fundador de la revista Proceso -Julio Scherer García- lo ha ligado con presuntas extorsiones en los casos Juan Collado, Viaducto Bicentenario, Cruz Azul, Álvarez Puga y Gómez Mont.

Como un Ángel, así lo ven en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El descaro de Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández es un cinicazo.

El fin de semana anduvo de gira por Sonora y Coahuila para promover la consulta de revocación.

Y lo dijo, claramente.

Hay pruebas, audio, video.

Y, además, lo hizo a bordo de un avión militar, que debiera estar llevando militares a zonas de conflicto para combatir al crimen y al narcotráfico, en lugar de ser utilizado para promover la farsa del domingo próximo.

El único fin de esa consulta es electorero.

Ratificar a López Obrador, cuando nadie ha pedido que se vaya.

Bueno, sí, pero sólo que ya se termine su gobierno, pesadilla para la mayoría de los mexicanos, excepto para sus leales… los que reciben becas.

-Nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la reforma eléctrica, le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero la verdad es que no voy a hablar de la reforma eléctrica.

Vamos a apoyar al movimiento, para que el diez de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna de México y me dijo:

-Hay que tener cuidado no te vayan a correr los del INE.

Y le dije, mire:

-No me pueden correr, pero, supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues es un honor que me corran por apoyar a López Obrador.

¿Y qué cree que dijo Andrés Manuel ayer, el otro día?

Que no, que es mentira, que Adán Augusto ni anda en campaña –como eventual candidato presidencial- ni promoviendo la consulta.

Ayer, ya en la capirucha, el secre de Gobernación fue abordado por los molestos y conservadores periodistas:

-¿Usó el avión (militar)?

-Tengo prisa, contestó.

Claro que no son iguales.

Son piores.

Vámonos:

Viva el subsidio a la gasolina. Y eso que López Obrador lo criticó siempre. Hacienda tuvo que recular. El sábado lo quitó.

albermontmex@yahoo.es @albermontmex