Justicia para los amigos

La Fiscalía General de la República intensifica su investigación en Chihuahua con citatorios por el caso de la CIA, en medio de cuestionamientos por trato desigual frente a otros casos políticos

La FGR pisa el acelerador contra Chihuahua. Citó a unos 50 funcionarios por el operativo donde habrían participado agentes de la CIA y advirtió que, si hubo delitos de seguridad nacional, aplicará todo el peso de la ley. El contraste es inevitable. Mientras en Sinaloa, Rubén Rocha Moya recibe margen institucional pese a señalamientos en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco, en Chihuahua la maquinaria federal avanza rápido. Maru Campos es panista. Rocha es morenista. Ahí el detalle. La justicia no debería tener colores. Pero los tiempos de la FGR sí parecen tenerlos.

Rocha, ni sus luces

La seguridad “reforzada” del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, parece más un acto de desaparición controlada que una estrategia institucional. Un “pequeño grupo” lo protege, aunque el propio encargado del gabinete de seguridad dice no saber dónde está y supone que continúa en Sinaloa. Todo bajo control, aparentemente. La comparación con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro surge sola, aunque suene excesiva. Al final, la duda persiste: ¿es seguridad preventiva o narrativa conveniente? Porque, en política, desaparecer también puede ser una forma bastante eficaz de permanecer.

Alguien se nota incómoda

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaun a la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue expresada con un tono de ironía en medio de una reflexión en la que criticó a medios de información y comentaristas a los que acusó de asumir un papel de jueces en temas políticos y judiciales. “Ah, no, bueno, y TV Azteca, ¿no?, esos ya son todo, ¿no? Ministerio Público… ellos fueron los que invitaron a la de la comunidad de Madrid que va a venir. Hacerle un homenaje a Hernán Cortés… Bueno. Ya todos ya son jueces”, dijo con tono sarcástico al acto que se llevaría a cabo horas después.

Mal gesto

¿Desaire del gobierno federal al banco más grande de México, BBVA? Quién sabe. Lo que sí pasó es que al principal evento del banco de origen español, la Reunión Nacional de Consejeros Regionales, a celebrarse hoy, no asistirá ningún funcionario, ni de menor ni de alto rango; léase que no estarán presentes los secretarios Hacienda, Édgar Amador; de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González… bueno, ni siquiera subsecretarios. ¿Pasó algo y no nos dimos cuenta?

Hacer el oso cansa

Aunque este lunes 4 de mayo no es día inhábil y sólo se lo dieron a los estudiantes en las escuelas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprovecharon y se tomaron el día… y pese a que el 5 de mayo tampoco es descanso obligatorio, también descansarán. Por ello, esta semana sólo habrá dos sesiones, la del miércoles y la del jueves. ¡Como si no hubiera temas que resolver!