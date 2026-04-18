Kaká espera que Santiago Giménez regrese al Milán a la grandeza en Europa

El exfutbolista brasileño estará en el juego de leyendas ante México este domingo en el Estadio Banorte

Ricardo Izecson dos Santos Leite, Kaká, es voz autorizada para hablar del AC Milán, equipo donde fue multicampeón en dos etapas de su carrera.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: quién gana la Supervivencia hoy 17 de abril

El exjugador del conjunto rossonero se encuentra en México con la delegación de Brasil para el juego de leyendas de este domingo.

En la previa, habló en conferencia de prensa y se refirió a Santiago Giménez, actual delantero del conjunto italiano.

Kaká recordó con tono nostálgico sus años en el Milán, donde ganó Serie A y Champions League, y expresó su deseo de que el mexicano devuelva al club a su grandeza en Europa.

“Ojalá que pueda disfrutar grandes momentos en Italia y en Europa con Milán. Espero que pueda jugar y hacer que el Milán vuelva a los mejores niveles”, declaró.

El brasileño, campeón del mundo en 2002, consideró que el técnico Massimiliano Allegri confía en Giménez, por lo que tiene oportunidad de resurgir tras su lesión.

“Es un jugador importante para el equipo, entiende bien el futbol italiano y lo que significa jugar en el Milán”, agregó.

Entrenaron en Coapa para el juego de leyendas

Las leyendas de México y Brasil entrenaron en Coapa previo al partido.

Por México estuvieron figuras como Cuauhtémoc Blanco, Adolfo Bautista, Andrés Guardado, Sinha y Rafa Márquez.

Por Brasil, además de Kaká, participaron Edmilson y Julio César, entre otros exjugadores que estarán presentes en el encuentro.