Kane, el más goleador de la Premier League

AGENCIA EFE

Foto: @HKane

Harry Kane, autor del primer gol en el Tottenham-Wolverhampton de la tercera jornada de la Liga inglesa, se ha convertido en el jugador que más tantos ha marcado con un solo equipo desde la creación de la Premier League.

50 @England goals. So so proud. Treasure each and every one of them. Never take it for granted. Important point away from home against a tough team. Let’s keep working 💪🦁🦁🦁 pic.twitter.com/19cnN2eeQZ

— Harry Kane (@HKane) June 7, 2022