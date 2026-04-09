Karol G posa para Playboy y habla de su nueva etapa tras terminar con Feid

La cantante Karol G protagoniza la portada de Playboy y habla sobre su nueva etapa personal tras su ruptura con Feid.

La cantante colombiana Karol G vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática tras protagonizar la portada de Playboy, en una etapa marcada por cambios personales y nuevos retos profesionales que han captado la atención de sus seguidores.

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La intérprete de “Bichota” posó para la edición de primavera de la revista con una imagen atrevida y sofisticada, luciendo distintos outfits que resaltan su estilo y personalidad. En las fotografías, Karol G aparece con looks que van desde trajes de baño hasta lencería, consolidando una estética que mezcla sensualidad y empoderamiento.

Además de la sesión fotográfica, la artista ofreció una entrevista en la que reflexionó sobre su crecimiento personal. Tras su reciente ruptura con Feid, la cantante aseguró que ha decidido enfocarse en sí misma y en su carrera, destacando la importancia de priorizar su bienestar y su evolución artística.

En sus declaraciones, también reveló que pasó un tiempo en Hawái, donde aprovechó para reconectar consigo misma y replantear sus objetivos. “Me elijo a mí misma, elijo mi poder”, expresó, dejando ver una nueva etapa marcada por la independencia y la introspección.

El impacto de la sesión no tardó en reflejarse en redes sociales, donde sus seguidores reaccionaron con mensajes de admiración y apoyo. Muchos interpretaron esta aparición como una forma de reafirmarse tras el fin de su relación sentimental, destacando su fuerza y proyección internacional.

En el plano profesional, Karol G se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su participación como headliner en Coachella, donde compartirá cartel con figuras como Justin Bieber y Sabrina Carpenter. Con ello, busca representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más influyentes del mundo.