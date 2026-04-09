Katia Itzel García hará historia como primer árbitra mexicana en un Mundial; César Ramos va a su tercero

Los asistentes Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez, también fueron llamados junto a Guillermo Pacheco y Erick Miranda como VAR

La árbitra mexicana Katia Itzel García hará historia para las silbantes nacionales, toda vez que se convertirá en la primera jueza central de nuestro país en una Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny podría cantar la canción del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer la lista oficial de árbitros para el Mundial 2026, el cual comenzará en dos meses. En dicha lista, como árbitros centrales, fueron elegidos Katia Itzel García y el experimentado César Ramos Palazuelos, quien participará en su tercer certamen mundialista.

Solo dos árbitras centrales para el Mundial

La elección de Katia Itzel resalta aún más, ya que tanto ella como la estadounidense Tori Penso son las únicas dos árbitras centrales seleccionadas dentro de un grupo de 52 jueces.

De esta forma, la jueza mexicana de 33 años se convierte en una figura histórica para el arbitraje nacional, quedando pendiente conocer en qué partidos será asignada.

Por su parte, César Ramos Palazuelos, considerado actualmente el mejor árbitro de México, también fue seleccionado para participar en la Copa del Mundo, siendo esta su tercera justa mundialista.

Cabe recordar que el silbante es constantemente invitado a arbitrar en ligas del Medio Oriente, lo que respalda ampliamente su calidad y experiencia.

Foto: Mexsport

Sandra Ramírez irá como árbitra asistente

Además de Katia Itzel, otra representante mexicana estará presente en el torneo: Sandra Ramírez, quien participará como árbitra asistente.

Ramírez fue seleccionada dentro de los 88 árbitros asistentes del Mundial, donde también figuran los mexicanos Marco Bisguerra y Alberto Morín.

En el sistema VAR también habrá representación mexicana, ya que Guillermo Pacheco y Erick Miranda fueron elegidos dentro del grupo de 30 árbitros que estarán en la cabina de arbitraje asistido por video durante el certamen.