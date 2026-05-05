Kenia López Rabadán pide prisión preventiva oficiosa para Rocha Moya

La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que la situación en Sinaloa es consecuencia de años de inacción

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, demandó que el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea sometido a la prisión preventiva oficiosa, porque el delito del que se le acusa es grave y no es posible aplicar un doble rasero a los mexicanos.

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Asimismo, rechazó que acudir a organismos internacionales a denunciar lo que pasa en el país sea traición a la Patria, porque para eso están las instancias internacionales y advirtió que lo que sucede en Sinaloa es resultado de no haber escuchado los llamados a tiempo.

“Si frente a estos señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo”, aseveró.

López Rabadán puntualizó que en este caso se deben garantizar a los mexicanos justicia y transparencia y sentenció que se tienen que dar garantías a las y los mexicanos de justicia y, por supuesto, de transparencia, en donde si hay alguien que ha incurrido en una ilegalidad, esos servidores públicos sean sancionados.

Indicó que este caso es un reto institucional para el gobierno y en particular para el Poder Judicial. “Me parece que también es un gran reto para el Poder Judicial. Es la oportunidad de saber si los jueces están del lado de la legalidad o del lado de alguna posición ideológica. Es una etapa crítica para nuestro país en términos de instituciones”, subrayó.

Asimismo, abundó, es un reto económico que se puede agravar más si no demostramos ser confiables para nuestro mayor socio comercial y para Canadá en medio de la negociación del T-MEC, lo cual impactaría la vida de millones de mexicanos de manera negativa.

López Rabadán insistió en que, desde hace meses, e incluso años, se han acumulado señales que no debieron ser ignoradas, como el asesinato de Héctor Melesio Cuén, las denuncias del ex candidato al gobierno estatal y ahora diputado federal, Mario Zamora, y de liderazgos como Paola Gárate.

“Todos estos elementos forman parte de un contexto que no fue atendido, lamentablemente, con la seriedad que los casos exigían. Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional“, lamentó.