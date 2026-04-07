Kenia Os dona 1.5 millones de pesos para hospitalización de mamá de Kimberly Loaiza

El gesto ocurre en medio de una polémica familiar que ha generado reacciones entre seguidores en redes sociales.

Un gesto inesperado ha generado conversación en redes sociales luego de que la influencer Kenia Os realizara una donación de 1 millón 500 mil pesos para apoyar la hospitalización de la madre de Kimberly Loaiza.

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La información fue dada a conocer por Steff Loaiza, quien compartió un video en el que explicó que, al revisar la plataforma de donaciones, el hospital le notificó sobre un depósito considerable. Posteriormente, se confirmó que el recurso provenía del equipo de Kenia Os.

Visiblemente conmovida, Steff expresó su agradecimiento y aseguró que no encontraba palabras para describir lo que representa este apoyo en un momento complicado para su familia.

El contexto de la polémica

El acto solidario ocurre en medio de tensiones mediáticas que involucran a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes recientemente han protagonizado intercambios de declaraciones en redes sociales relacionados con temas familiares y gastos médicos.

A pesar de este entorno, la donación ha sido interpretada por muchos seguidores como un gesto de empatía y apoyo, lo que ha provocado múltiples reacciones positivas en distintas plataformas digitales.

Reacciones en redes sociales

Usuarios han destacado la acción de Kenia Os, señalando que este tipo de acciones reflejan solidaridad más allá de diferencias personales. El tema rápidamente se volvió tendencia, alimentando la conversación en torno a la relación entre las figuras públicas involucradas.