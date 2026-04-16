El precio se ve presionado por el aumento en servicios como agua, luz y gas, así como por el alza en los salarios

Los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como de organismos y asociaciones de la cadena tortilla-maíz, no fueron suficientes para que al menos tortillerías en la Ciudad de México, iniciaran este miércoles con el alza en el precio del kilo de tortilla .

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El costo ya se ubica entre 21.00 y 24.00 pesos, dependiendo la alcaldía, pero además, señalan que el incremento no es solamente porque la harina de maíz ya cueste más, sino porque también ya subió el agua, la luz, el gas, la renta y hasta los salarios.

Todo ello, comentaron, presiona al precio final del producto, la tortilla, y “eso no lo dicen o no lo quieren ver las autoridades. No nada más se trata de la harina de maíz, que está en unos 7 mil pesos, está todo lo demás”, aseguraron al señalar que, simplemente de gas se paga a la semana entre mil a 3 mil pesos.

Tortilleros en las colonias Roma y Juárez comentaron a Ovaciones, que ya llevan varios años con el mismo precio, y que cuando hay incrementos en productos y servicios, se contienen de trasladar los incrementos al precio final, pero esto también es por el mercado, porque hay locales que tienen el precio más bajo, y no conviene entonces aumentar el precio, pero se ha llegado a un punto que ya no se puede más.

En este tenor, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), advirtió que cualquier incremento en los precios de productos básicos, como la tortilla o la gasolina, que no tenga sustento suficiente afectará el bolsillo de millones de familias mexicanas, y la viabilidad de miles de negocios que ya operan con márgenes reducidos.

Octavio de la Torre, presidente del organismo, aseveró que estos insumos esenciales para la “economía real”, mueven diversas actividades productivas en todo México.

“Cualquier incremento o cualquier abuso, de cualquier tipo tiene un impacto directo en la cadena productiva nacional, y principalmente cuando se trata de productos de la canasta básica o que son de consumo común”, señaló.

Por ello, llamó al consumidor para que ponga bajo la lupa a los comercios o empresas que intenten abusar del incremento en la inflación para subir deliberadamente los costos de los productos.