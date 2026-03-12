¿La bolsa viral de Zhang Jingyi es de Balenciaga? La verdad sobre la bolsa amarilla

La actriz Zhang Jingyi se volvió viral tras aparecer con una bolsa amarilla en una alfombra roja; muchos creyeron que era de Balenciaga, pero la realidad es distinta.

La actriz china Zhang Jingyi se convirtió en tendencia en redes sociales después de aparecer en la alfombra roja del Beijing International Film Festival con un accesorio que llamó la atención de todos: una bolsa de plástico amarilla que muchos confundieron con un artículo de lujo.

LEE ADEMÁS: Xiaomi POCO X8 Pro: fecha de lanzamiento, características y preventa en México

Las imágenes circularon rápidamente en internet, donde numerosos usuarios aseguraban que se trataba de un nuevo diseño de la polémica firma de moda Balenciaga, conocida por lanzar propuestas extravagantes que suelen provocar debate en la industria.

La bolsa amarilla viral no era un accesorio de Balenciaga

Sin embargo, la realidad detrás del objeto es muy distinta. De acuerdo con reportes sobre el evento, la bolsa que llevaba la actriz no era un producto de alta costura, sino una bolsa de plástico común utilizada como parte de la promoción de su nueva película.

En la cinta The One, Zhang Jingyi interpreta a Yu Yan, una joven cuyos padres son sordos. Dentro de la historia, el personaje usa una bolsa amarilla brillante para que sus padres puedan localizarla fácilmente a la distancia, ya que no pueden escucharla.

Por ese motivo, la actriz decidió llevar ese mismo objeto durante su aparición pública, como un gesto simbólico para promocionar la película y resaltar la historia del personaje.

Balenciaga sí tiene una bolsa inspirada en basura

Aunque la bolsa amarilla viral no pertenece a la marca, Balenciaga sí ha lanzado productos inspirados en objetos cotidianos. Uno de los más comentados es el bolso “Trash Bag Large Pouch”, diseñado para parecerse a una bolsa de basura.

Este accesorio forma parte de las colecciones más controversiales de la firma y tiene un precio aproximado de 2,100 dólares, además de presentarse en diferentes colores y versiones.

Una estrategia de marketing que funcionó

La aparición de Zhang Jingyi con una bolsa tan simple terminó siendo una estrategia promocional creativa para atraer la atención hacia la historia de la película.

El resultado fue inmediato: el accesorio se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios bromearon con la idea de que la actriz había logrado que una simple bolsa de plástico pareciera una pieza de alta costura.