La CDMX no frena las Utopías: Brugada defiende la inversión pública en Miguel Hidalgo y espera el fallo de la Suprema Corte

Brugada confirmó que la CDMX seguirá construyendo Utopías en Miguel Hidalgo pese al litigio y dejó la controversia en manos de la Suprema Corte.

El gobierno de la Ciudad de México confirmó que continuará con la construcción de Utopías en la alcaldía Miguel Hidalgo, pese al litigio promovido por autoridades locales que argumentan una posible invasión de competencias.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que no existe afectación a las atribuciones de las alcaldías y sostuvo que se trata de inversión pública destinada a la creación de espacios gratuitos para la población.

Indicó que el proyecto de Utopías forma parte de una estrategia de intervención del espacio público que busca ampliar el acceso a servicios comunitarios, actividades culturales y deportivas, así como fortalecer el desarrollo social en distintas zonas de la ciudad.

Dijo que estos espacios han sido reconocidos a nivel internacional por su impacto en la reducción de desigualdades y su enfoque de urbanismo social, al integrarse como centros comunitarios con servicios y actividades permanentes.

Respecto al proceso legal, señaló que el caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, instancia que determinará si existe alguna afectación a las facultades de las alcaldías, e indicó que el gobierno capitalino actuará conforme a la resolución que emita el máximo tribunal.

Brugada Molina aseguró que la construcción de Utopías en Miguel Hidalgo se realizará conforme a la ley y que el proyecto seguirá su curso, al considerar que representa un beneficio directo para la población.

Explicó que estos espacios contemplan infraestructura para talleres, actividades deportivas, servicios comunitarios y áreas de convivencia, financiados con recursos públicos como parte del gasto de inversión.