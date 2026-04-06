La cooperación inevitable

Incluso entre rivales, la cooperación en tecnologías críticas impulsa la innovación y redefine el poder global

Señal: emprendedores, potencias rivales, colaboran, tecnologías críticas

Tendencia: avances complejos, cooperación estructural

En la Italia del Renacimiento, ciudades como Florencia, Milán y Venecia competían de forma constante por poder e influencia. Sin embargo, en medio de esa rivalidad, figuras como Leonardo da Vinci transitaban entre cortes, trabajando para patronos enfrentados entre sí. Las ideas no se detenían en las fronteras políticas: circulaban.

Esa contradicción –competencia política sobre una base de cooperación intelectual– no fue una anomalía, fue la condición que hizo posible uno de los momentos más fértiles de la historia.

Los avances en anatomía, impulsados por estudios en distintas ciudades, redefinieron tanto el arte como la medicina. Ingenieros y artesanos compartían soluciones en hidráulica, fortificaciones y maquinaria, adaptándolas a contextos distintos. La invención de la imprenta aceleró ese proceso, permitiendo que ideas nacidas en un taller o una corte se replicaran y evolucionaran en otros.

Lo que hoy llamamos innovación no ocurría dentro de una ciudad, sino entre ellas.

Durante décadas hemos interpretado el mundo bajo una lógica binaria: cooperación o competencia. Esa distinción empieza a quedarse corta. Los sistemas más complejos operan sobre ambas al mismo tiempo.

Hay una capa visible, donde los actores compiten: por poder, por mercados, por liderazgo tecnológico. Hay otra, más profunda, donde la cooperación persiste porque el sistema la necesita.

Ese patrón se vuelve aún más claro en su extremo: en plena Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética representaban modelos irreconciliables. La competencia era existencial y, sin embargo, incluso ahí, hubo espacios de colaboración: tratados nucleares, intercambio científico limitado y proyectos conjuntos, como el Apollo-Soyuz Test Project.

Ese proyecto no buscaba sólo simbolismo político, respondía a un problema operativo: si una nave estadounidense y una soviética se encontraban en órbita, no tenían forma de acoplarse ni de auxiliarse en caso de emergencia. El desarrollo de sistemas compatibles de acoplamiento fue, en esencia, un acuerdo para que astronautas de ambos lados pudieran salvarse mutuamente.

Incluso en el punto más alto de la rivalidad, la cooperación aparecía donde el costo de no tenerla era demasiado alto.

No eran gestos idealistas, eran condiciones mínimas para que el sistema no colapsara.

Hoy, esa misma lógica, se manifiesta en el terreno donde se está definiendo el poder global.

En marzo de este año, durante la conferencia de Nvidia, Yang Zhilin –fundador de una de las startups más relevantes de China– participaba en discusiones técnicas sobre la siguiente generación de modelos de inteligencia artificial. No en un entorno cerrado, sino en un foro global compartido con empresas, investigadores e inversionistas de todo el mundo, incluidos competidores directos.

La escena recuerda a Da Vinci moviéndose entre cortes rivales, llevando consigo conocimiento que ningún territorio podía contener.

Cinco siglos después, la tecnología ha cambiado, pero no la lógica.

En el discurso, los sistemas compiten. En la práctica, los avances más complejos de la humanidad siguen emergiendo donde el conocimiento circula, incluso entre rivales.

La inteligencia artificial, como antes la energía nuclear o la exploración espacial, no puede desarrollarse en aislamiento. Depende de redes globales que ningún país controla por completo.

La competencia puede intensificarse, pero no puede eliminar la cooperación que la hace posible.

Ahí se redefine el poder: no en quién compite mejor, sino en quién puede sostener –sin romper– la cooperación que lo hace posible.