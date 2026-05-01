La economía mexicana no se basa en el narcotráfico y es ejemplo de países emergentes, afirma Secretario de Hacienda

Baja de la economía se debió a cuestiones externas, y que estímulo fiscal a gasolinas es de 2,500 mdp a la semana

“La economía mexicana es ejemplar“, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, luego de que hay voces que aseguran que la de México es una “narcoeconomía”, como consecuencia de la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por estar coludidos con el crimen organizado.

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En conferencia de prensa, Amador Zamora descartó “de manera absoluta, rotunda, definitiva” ese calificativo. “La economía mexicana es abierta, global, diversa y competitiva. Es ejemplar en el concierto de los países emergentes, representa rasgos de competitividad muy elevada, de una flexibilidad tecnológica y productiva notables; somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, no solamente en las compras, también en las ventas”.

El secretario confirmó la caída de 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, atribuida principalmente a “cambios relevantes de la política comercial de Estados Unidos” y al conflicto de Medio Oriente, que afectaron industrias manufactureras, precios de los energéticos y ciertas cadenas de proveeduría vinculadas con insumos estratégicos.

Subrayó que las finanzas públicas han mantenido un desempeño ordenado y consistente con la trayectoria de normalización gradual del déficit fiscal para 2026, lo que “ha contribuido a preservar la confianza de los mercados financieros, la estabilidad de la deuda y la solidez del marco macroeconómico“.

Entre enero y marzo, los ingresos públicos reflejaron una caída de 0.7% anual en términos reales, dejando un total de 2.22 billones de pesos, cifra menor a los 2.30 billones previstos, con un faltante de 79 mil 509 millones de pesos. Los ingresos tributarios reportaron una caída de 0.6%, siendo la captación del ISR la que más se redujo en 4.1% anual y el IVA en 3.7%.

Sobre el subsidio a la gasolina, confirmó que cuesta 2 mil 500 millones de pesos a la semana, pero aseguró que “tenemos las condiciones suficientes y la solidez fiscal para seguir proporcionando este estímulo a los combustibles que tiene como propósito cuidar la economía y bienestar de las familias“.

En cuanto al Mundial de Futbol, Hacienda estima que podría aportar 0.2 puntos del PIB, con repercusión especialmente en actividades turísticas y restauranteras.