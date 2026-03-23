La elección 2027 ya está aquí

Aunque el proceso electoral inicia en septiembre, los partidos políticos ya operan en modo preelectoral entre definiciones internas, reforma electoral, renovación del INE y tensiones rumbo a 2027

Aunque el proceso electoral federal inicia hasta septiembre, los partidos políticos están en modo preelectoral.

Apenas es marzo, pero ya llevan semanas moviendo fichas, definiendo métodos y posicionando nombres como si ya estuvieran en 2027. Mientras tanto, corre el otro reloj, el de la reforma electoral y la renovación del INE.

ARRANQUE GUINDA

Morena dio el banderazo más fuerte. Anunció el calendario para elegir coordinadores territoriales mediante encuestas. Primero irán las coordinaciones estatales, después las distritales federales, las municipales y las distritales locales.

En la nueva “normalidad democrática”, esos coordinadores terminan como candidatos. El método se aplica desde 2023, cuando la figura de coordinadora de la defensa de la transformación fue la antesala de la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum.

El calendario interno también trae “reglas”. Morena prohibió actos masivos, propaganda tipo espectacular y ataques entre aspirantes. Pero el centro del método sigue siendo la encuesta. Si hay demasiados registros, un sondeo filtra a los mejor posicionados y después llega la medición principal.

El Partido Verde también se movió. Manuel Velasco reclamó a Morena que no los incluyera desde el principio en sus definiciones internas y anunció sus corcholatas para las 17 gubernaturas para que sean tomados en cuenta.

REACCIÓN OPOSITORA

El PRI presentó a sus llamados Defensores de México y Alito Moreno abrió la puerta a candidaturas ciudadanas. Eso implica que podrán participar personas sin militancia y perfiles llegados de otros partidos.

El PAN hizo algo parecido. Jorge Romero lo vendió como el anuncio más importante en la historia reciente del partido. Su promesa fue abrir el 100% de sus candidaturas a la ciudadanía, con registros, firmas, foros, entrevistas y un componente de decisión apoyado en encuestas.

Movimiento Ciudadano optó por posicionar perfiles. Ahí aparecieron nombres como Luis Donaldo Colosio y Mariana Rodríguez, junto con otros cuadros de Nuevo León. Su mensaje es que hay cantera y disposición para competir antes de los tiempos legales.

Y lo que hay en común entre ellos: irán solos.

NUEVOS ÁRBITROS

Tras retrasos, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para renovar tres consejerías del INE. El calendario arranca con registros del 23 al 27 de marzo. El examen será el 6 de abril. Las tres quintetas de candidatos deben entregarse el 20 y la elección en el pleno debe ocurrir a más tardar el 22 de abril.

La regla exige mayoría calificada. Morena y sus aliados tienen los votos en bloque, pero la reforma electoral dejó heridas recientes entre los socios. Si no se ponen de acuerdo, se activa la insaculación, es decir, la tómbola. Ese método ya se usó antes y podría repetirse ahora.

MAYO DECISIVO

Al mismo tiempo sigue vivo el plan B. La reforma constitucional podría discutirse en los próximos días y después vendría su segunda parte con las leyes secundarias. El límite jurídico está en mayo. Si quieren que las nuevas reglas se apliquen en 2027, deben aprobarse antes de que cierre la ventana de 90 días.

Y es por eso que la elección ya lleva meses sintiéndose en el ambiente. Aparte falta sumarle la elección judicial que definirá la mitad de jueces y magistrados que siguen pendientes, además de la discusión sobre adelantar la revocación de mandato a la misma jornada. Entre tantas boletas, eso la convertiría en una elección única en la historia del país.

EL DATO INCÓMODO

Hay un derrame de petróleo que se extendió por 630 kilómetros del Golfo, con daños a fauna, manglares y comunidades pesqueras. Hay pescadores sin poder trabajar y sin indemnización. El daño crece, pero hasta ahora no hay responsables que asuman el costo.