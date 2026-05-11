¿La escuela no es guardería?

La polémica por adelantar el fin del ciclo escolar exhibió improvisación gubernamental, afectaciones familiares y el profundo rezago estructural del sistema educativo mexicano.

No es un secreto que nuestro sistema educativo arrastra fallas graves que perjudican el futuro de niñas y niños. El último anuncio de Mario Delgado sólo abrió un nuevo capítulo.

Y es que la SEP informó que el ciclo escolar 2025-2026 terminaría el 5 de junio supuestamente por “la ola de calor y por el Mundial”. Pero pronto llegaron los reclamos porque la medida llegó a menos de un mes del cierre y sin una consulta previa con familias ni docentes.

EL CAOS

Al día siguiente, Sheinbaum intentó desmarcarse. Dijo que era una propuesta surgida de secretarios estatales y de los docentes. Pero ese mismo día, desde Sonora, Delgado ratificó la fecha. Salimos el 5.

Luego llegaron los deslindes estatales. Jalisco dijo que mantendría clases hasta el 30 de junio. Guanajuato pidió reconsiderar la medida nacional. Nuevo León abrió la puerta a ajustes propios. El presumido acuerdo unánime empezó a romperse.

Horas después, Mario Delgado tuvo que recular y anunció otra reunión para este lunes 11 de mayo. En menos de dos días, el gobierno pasó de anunciar una nueva fecha oficial a desmarcarse y culpar a otros de la idea.

Y es que el argumento sobre el clima no tiene sentido. De acuerdo con Conagua, la tercera onda de calor dejó temperaturas superiores a 45 grados en varias entidades. Pero es una realidad que venimos experimentando desde hace años y no suspendieron clases por eso.

El pretexto del Mundial tampoco es suficiente. La FIFA designó trece partidos en México, repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Salvo el partido inaugural, que se juega a las 13:00 horas, el resto ocurre fuera del horario escolar.

LAS FAMILIAS

En redes circuló una frase contra madres y padres, difundida por esos perfiles que suelen compartir publicaciones a favor de Morena. Dicen que las escuelas no son guardería. Esa consigna está equivocada porque borra una realidad cotidiana.

Porque resulta obvio que la escuela influye en la organización de la vida familiar. Si el gobierno cambia fechas a quemarropa, traslada el costo a los hogares de familias trabajadoras.

De acuerdo con Inegi, las mujeres dedican 39.7 horas semanales al trabajo del hogar y de cuidados, frente a 18.2 horas de los hombres. De acuerdo con IMCO, México carece de un sistema articulado de cuidados y nueve de cada diez personas expulsadas del mercado laboral por labores de cuidado son mujeres.

Entonces la gran idea de adelantar vacaciones termina perjudicando más a madres, abuelas y hermanas mayores. Tampoco muchas familias pueden dejar de trabajar ni pagar cuidados de un día para otro. Por eso el gobierno no puede improvisar y luego culparles.

DEBATES ESTÉRILES

Y para variar, la medida también golpea el aprendizaje. De acuerdo con PISA 2022, México obtuvo 395 puntos en matemáticas frente a 472 del promedio de la OCDE. En lectura llegó a 415 frente a 476. En ciencia alcanzó 410 frente a 485.

Con esos resultados, a quién se le ocurre quitar semanas. Deberían quitarle carga administrativa a maestros y regresar las escuelas de tiempo completo. Dejar de costear elefantes blancos e invertir más en educación.

Porque mientras el mundo discute inteligencia artificial, habilidades digitales y nuevas formas de aprender, México está atrapado en discusiones arcaicas.

Así que la SEP podrá corregir hoy una decisión mal hecha, pero delante hay muchas fallas estructurales que nos mantienen con alto rezago educativo y no hay para cuándo puedan atenderse.

EL DATO INCÓMODO

Mientras el gobierno federal se entretiene con Hernán Cortés, comunidades nahuas de Guerrero denuncian ataques de Los Ardillos, cuatro asesinatos, drones armados y más de mil familias desplazadas. ¿Hasta cuándo?