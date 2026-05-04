La estabilidad en tensión

México enfrenta tensiones simultáneas en soberanía, seguridad, economía y comercio, que transforman la estabilidad en una condición a sostener continuamente.

Señal: tensiones simultáneas en soberanía, seguridad, economía y comercio

Tendencia: la estabilidad del país depende de sostener tensiones simultáneas

Durante décadas, la estabilidad de México descansó en una idea implícita: el sistema podía absorber tensiones sin romperse. La economía crecía lo suficiente, la relación con Estados Unidos se mantenía dentro de márgenes previsibles y la seguridad, aunque imperfecta, no desbordaba al punto de redefinir al Estado. No era una estabilidad plena, pero sí una suficientemente funcional.

Ese equilibrio empieza a mostrar otra naturaleza.

En los últimos días, la relación con Estados Unidos entró en una fase inédita. La revelación de operaciones encubiertas en territorio mexicano y las acusaciones formales contra un gobernador en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico abrieron una grieta en la cooperación en seguridad que hasta ahora parecía contenida.

En columnas previas hablábamos del paso de una relación coordinada a una más jerárquica. Hoy esa lógica deja de ser abstracta. La presión externa ya no opera sólo en el discurso: empieza a manifestarse en acciones dentro del territorio y en expedientes internacionales contra autoridades en funciones.

La soberanía no desaparece, pero empieza a operar bajo condiciones.

Al mismo tiempo, la crisis en Sinaloa revela otra capa del mismo fenómeno: durante años, el problema de seguridad se entendió como fragmentado –regiones, grupos, episodios–. Pero cuando esas fallas se acumulan y empiezan a alinearse, el problema cambia de escala. El crimen deja de ser únicamente un desafío de orden público y se convierte en un problema de legitimidad estatal. Cuando eso ocurre, la estabilidad deja de evaluarse sólo hacia adentro y pasa a medirse desde fuera.

En paralelo, la economía muestra una contradicción igual de significativa: México exporta más que nunca, pero crece menos que antes. El PIB cayó 0.8% en el primer trimestre del año, reflejando un estancamiento que convive con un buen desempeño externo.

No es una recesión clásica. Es algo más difícil de leer: un desacople.

El país funciona hacia afuera, pero pierde tracción hacia adentro. Durante décadas, la integración global fue motor de desarrollo interno. Hoy empieza a comportarse de otra manera: permite sostener la actividad económica sin necesariamente fortalecer el sistema doméstico.

Ese desacople se amplifica en el terreno comercial. La revisión del T-MEC, que durante años se entendió como un proceso técnico dentro de un marco estable, empieza a adquirir un carácter más político y estratégico. La integración no desaparece, pero deja de ser neutral. Se vuelve condicional.

A esto se suma una presión menos visible, pero potencialmente más estructural: el cambio climático.

De acuerdo con investigaciones recientes lideradas por la UNAM, México no sólo se está calentando más rápido que el promedio global, sino que los impactos económicos acumulados podrían equivaler a pérdidas múltiples del PIB nacional.

Esto cambia la naturaleza del problema: el clima deja de ser contexto y se vuelve condicionante.

Cuando escribí hace unos meses sobre el agua, planteaba una idea más general: los sistemas diseñados para un entorno estable empiezan a fallar cuando ese entorno deja de serlo. Eso es exactamente lo que empieza a ocurrir con el clima: infraestructura que ya no soporta lluvias o sequías más intensas, ciudades diseñadas para un clima que ya no existe.

Vista en conjunto, la señal no está en ninguno de estos eventos por separado, sino en su simultaneidad: soberanía tensionada, legitimidad institucional cuestionada, crecimiento desacoplado, integración condicionada, presión climática creciente. Ninguna, por sí sola, rompe el sistema. Pero juntas cambian su lógica de funcionamiento.

Durante mucho tiempo, la estabilidad se entendía como la ausencia de ruptura. Hoy empieza a parecerse más a lo que en otra columna describíamos como un sistema bajo presión permanente: no se rompe, pero tampoco regresa a un equilibrio claro.

La estabilidad deja de ser un estado y se vuelve una condición que hay que sostener continuamente.

La pregunta ya no es si México es estable o inestable, sino bajo qué condiciones puede seguir siéndolo… y cuánto margen tiene para definirlas por sí mismo.