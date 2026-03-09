La guerra por la infraestructura global

Señal: presión estratégica de EEUU en energía, tecnología y geopolítica

Tendencia: globalización ya no se organiza por eficiencia sino por seguridad

Durante semanas, los titulares parecen contar historias distintas con Estados Unidos como protagonista: confrontación abierta con Irán, endurecimiento de restricciones tecnológicas contra China, tensiones en torno a Groenlandia por sus minerales y su posición estratégica en el Ártico, cumbre en Florida con líderes latinoamericanos para hablar de seguridad hemisférica. A primera vista son episodios inconexos: una guerra regional, una disputa tecnológica, una pugna por recursos estratégicos, una cumbre diplomática. Pero vistos juntos revelan un patrón: no de crisis aisladas, sino de conversión de la infraestructura global en campo de batalla geopolítico.

Durante tres décadas, el sistema internacional se organizó alrededor de una lógica bastante simple: eficiencia. Las cadenas de suministro se extendieron por el planeta para reducir costos, aprovechar ventajas comparativas y maximizar productividad. La interdependencia económica no sólo se volvió rentable; también se pensó como estabilizadora. Cuanto más conectadas estuvieran las economías, menor sería el incentivo para el conflicto. Hoy esa premisa comienza a invertirse. Las mismas infraestructuras que antes reducían costos comienzan a evaluarse como vulnerabilidades estratégicas. Si los últimos 30 años fueron la era de la globalización optimizada por costo, los últimos meses parecen marcar el inicio de otra etapa: la globalización reorganizada por seguridad.

Un ejemplo de este cambio aparece en infraestructuras que hasta hace poco se consideraban puramente económicas. Los cables submarinos que transportan la mayor parte del tráfico global de datos durante décadas se tendieron bajo lógica comercial; hoy varios proyectos excluyen deliberadamente a proveedores chinos por razones de seguridad. Algo similar ocurre con los minerales críticos: en lugar de buscar simplemente el proveedor más barato, Washington promueve acuerdos con socios como Canadá o Australia para reducir dependencias estratégicas. Incluso en el transporte marítimo, el dominio asiático de astilleros y flotas está llevando a Estados Unidos a reconsiderar capacidades industriales que durante décadas había dejado erosionar en nombre de la eficiencia.

El principio que empieza a emerger es simple, aunque brutal en su lógica: asegurar resiliencia propia y vulnerabilidad ajena. Asegurar resiliencia significa garantizar acceso confiable a los insumos que sostienen el poder económico y militar: semiconductores, energía, minerales críticos y capacidad industrial. Crear vulnerabilidad ajena implica exactamente lo contrario: limitar el acceso del rival a esos mismos nodos críticos. Vista desde ese ángulo, la política estadounidense reciente adquiere otra coherencia. Las restricciones a la exportación de chips avanzados hacia China no son sólo una disputa comercial, ni la presión para reorganizar cadenas de suministro responde únicamente a preocupaciones industriales. El objetivo es más profundo: rediseñar la infraestructura del sistema internacional para que Estados Unidos dependa menos de China y, al mismo tiempo, China dependa más de cuellos de botella controlados por Estados Unidos y sus aliados.

Ese rediseño aparece en múltiples frentes simultáneamente. En tecnología, con controles a semiconductores; en recursos naturales, con la carrera por minerales críticos; en logística, con la disputa por rutas marítimas; en energía, con la presión geopolítica en Medio Oriente; y en geografía política, con el intento de consolidar el hemisferio occidental como perímetro estratégico. Vistos por separado, estos movimientos parecen decisiones tácticas. Vistos en conjunto, empiezan a dibujar una transformación estructural del sistema internacional. Algo que recuerda superficialmente a la Guerra Fría, pero con una diferencia fundamental: la competencia ya no se organiza alrededor de ideologías universales. No es capitalismo contra socialismo, es algo más material: quién controla el sistema operativo del mundo.

La rivalidad central del siglo XXI podría definirse menos por sistemas políticos que por quién controla las redes físicas y tecnológicas que hacen posible el poder. En ese contexto, la globalización no está desapareciendo, pero su propósito está cambiando. Durante décadas fue una arquitectura diseñada para abaratar el comercio. Hoy empieza a rediseñarse como arquitectura de poder global.