La guerra que no termina de empezar

El mundo enfrenta conflictos simultáneos y sostenidos que sustituyen la guerra total por una tensión global permanente basada en resistencia y presión estratégica

Señal: escaladas simultáneas sin umbral claro

Tendencia: el conflicto permanente sustituye a la guerra total

Durante décadas, las grandes crisis internacionales seguían una lógica reconocible: escalaban, se alineaban y terminaban por organizar el mundo alrededor de un frente dominante. Las guerras mundiales absorbieron tensiones dispersas en un conflicto total. La Guerra Fría, sin llegar a ese extremo, mantuvo un eje claro —Estados Unidos y la Unión Soviética— alrededor del cual se alineaban alianzas, conflictos y decisiones estratégicas.

Hoy ocurre algo más complejo.

En Medio Oriente, la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán escala con ataques, amenazas y presión sobre rutas energéticas críticas, pero sin cruzar hacia una guerra abierta. En Europa, Ucrania se ha transformado en una guerra de desgaste, donde lo decisivo ya no es el avance territorial, sino la capacidad de producir, sostener y reponer. En Asia, China incrementa la presión militar sobre Taiwán, normalizando su presencia sin detonar una invasión.

Cada frente parece contenido; ninguno termina de escalar y, aun así, todos avanzan.

La señal no está en cada conflicto por separado, sino en su simultaneidad. No estamos ante una gran guerra que ordena el sistema, sino ante múltiples tensiones que lo presionan desde distintos ángulos.

Visto desde dentro, el mundo parece inestable. Visto desde fuera, el patrón es más claro: no se disputan territorios aislados, sino los nodos estratégicos del sistema global.

El golfo Pérsico pone a prueba la circulación de energía. Ucrania pone a prueba la capacidad industrial y militar de Occidente. Taiwán pone a prueba el control sobre tecnología crítica.

Un bloqueo en Ormuz no es solo geopolítica: es inflación. Una disrupción industrial en Europa no es solo guerra: es capacidad productiva global. La presión sobre Taiwán no es solo militar: es acceso a semiconductores, base de sistemas tecnológicos y de defensa.

No son conflictos desconectados, sino pruebas simultáneas sobre distintas funciones del sistema global.

Antes, la ambigüedad era una fase intermedia; hoy se consolida como un estado estable. Las potencias presionan sin declarar, escalan sin cruzar, golpean sin colapsar. La línea roja se vuelve difusa, móvil y negociada.

El resultado es un tipo de conflicto sostenido, que no busca resolverse, sino permanecer.

Esto reconfigura la lógica del poder. La interdependencia económica, antes vista como amortiguador, hoy funciona también como herramienta de presión. La conectividad global deja de ser solo fortaleza y se convierte en vulnerabilidad.

En este contexto, la pregunta central ya no es quién gana, sino quién resiste:

¿Quién puede sostener múltiples frentes?

¿Quién puede reponer capacidades más rápido?

¿Quién puede absorber choques energéticos, industriales o logísticos sin fracturarse?

La competencia deja de ser decisiva y se vuelve acumulativa. No se define en una batalla, sino en la capacidad de operar bajo presión constante.

Esto hace que esta etapa sea difícil de interpretar: no hay un inicio formal de guerra global, pero tampoco un retorno a la estabilidad. Surge un estado intermedio prolongado, una tensión permanente donde el sistema se estresa sin romperse.

Tal vez la pregunta no sea cuándo iniciará la próxima gran guerra, sino si ya estamos dentro de ella, en una forma distinta: una guerra difusa, que no necesita empezar formalmente para transformar el orden global.