La Hermandad Texcoco; elección en Edomex; Alejandra del Moral, firme

En el Estado de México los precandidatos de Movi- miento Regeneración Nacional (Morena) también violan la ley impunemente.

Y nadie les pone un hasta aquí.

Lo hacen, incluso, desde antes del mitin de Toluca, el domingo 12 de junio, cuando los aspirantes a la candidatura presidencial 2024 fueron lanzados oficialmente a la campaña.

Pintas en muros, lonas, pancartas y más ya lucen en las principales avenidas rumbo a la elección de 2023 para renovar la gubernatura.

Por ejemplo, en Tlalnepantla, municipio gobernado por la alianza Va por el Estado de México, de PRI, PAN y PRD, que arrasó en la elección de 2021 hay letreros con la leyenda ‘Horacio Duarte, por el Edomex’.

La Hermandad Texcoco llamada Grupo de Acción Política, encabeza- da por Higinio Martínez y Horacio Duarte, quiere la candidatura.

De ahí surgió Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, quien sueña con su segunda oportunidad, luego de que en 2018 perdió ante el actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza, del PRI.

El grupo controla Texcoco, por supuesto, Tultitlán, Chicoloapan, Ixta- paluca, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Tultepec, Valle de Bravo y en alianza Nezahualcóyotl.

Cabe recordar cómo el Estado de México, así como la CDMX, quedó dividido en dos: la zona gobernada por Morena, y la gobernada alianza Va por México, que recuperó el alguna vez llamado Corredor Azul.

MUJERES, PRIORIDAD

La secretaria de Desarrollo Social del Estado de México mantiene su paso firme con miras a la elección de 2023.

Alejandra del Moral entregó ayer apoyos a las mujeres mexiquenses.

-El eje central de la administración del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, son las mujeres, porque al fortalecer a este sector de la población se fortalece a las familias mexiquenses, dijo en Huehuetoca, Hueypoxtla y Teoloyucan.

VILCHIS, DISCRIMINADOR Y SOÑADOR

Y a propósito de la región en manos de Morena, Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec, Estado de México, nomás no da una.

Al pretender ser corcholata -como llaman en Palacio despectiva- mente a los aspirantes- mexiquense, el reelecto funcionario tuvo una brillante idea, por supuesto no original:

Dar apoyo a padres y madres solteros.

Dinero.

Peeero, ¿qué cree?

Su programa, fusil del que aplica su ídolo, Andrés Manuel López

Obrador, es discriminatorio y gandalla:

Sólo se entrega a hombres y mujeres de entre dieciocho y treinta y

cinco años de edad. ¿Y el resto?

Los de 15, 16, 17 o los de 36 y más ¿son padres o madres solteros de segunda?

Vilchis pretende ser gobernador del Estado de México, pero lo que no sabe o no quiere entender es que el grupo Texcoco jamás lo dejará pasar.

Con todo y que lo respalda.

Y si se suman falta de agua e inseguridad no tiene posibilidad alguna. Vámonos: Otra vez la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordena a los profesores no reprobar a ningún alumno.

Todos tienen, mínimo, seis. Esos son los futuros profesionistas.

amontoya@ova.com.mx @albermontmex