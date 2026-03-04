La inteligencia artificial también necesita energía inteligente

La inteligencia artificial avanza a velocidad exponencial. Lo que casi nadie discute es la electricidad que la sostiene. Más allá de algoritmos, modelos generativos y centros de innovación, existe un componente físico ineludible: megawatts reales, capacidad firme y redes de transmisión robustas. No basta con proclamar una “transformación digital”; esta revolución descansa sobre infraestructura eléctrica planificada con rigor técnico.

Según la International Energy Agency (IEA), los centros de datos consumieron en 2024 alrededor de 415 terawatts-hora (TWh), aproximadamente el 1.5% de la demanda eléctrica global. En su escenario base, ese consumo podría acercarse a 945 TWh hacia 2030, casi el 3% del total mundial. El motor de este crecimiento es la propia IA: servidores acelerados, procesamiento de alta densidad, modelos cada vez más complejos y exigencia de respuesta inmediata. La consecuencia es directa: mayor potencia instalada y mayor demanda continua.

Existe una paradoja evidente. La IA promete eficiencia en múltiples sectores, pero su propia huella eléctrica se convierte en un factor de presión para los sistemas energéticos. Un solo “prompt” -es decir, una instrucción o consulta que el usuario introduce en un modelo de inteligencia artificial generative– puede requerir entre 10 y 100 veces más electricidad que una búsqueda convencional en internet. A ello se suma el consumo asociado al enfriamiento intensivo, que incrementa la carga sobre la infraestructura de suministro.

Para México, el reto es estratégico. La atracción de centros de datos y servicios digitales representa una oportunidad económica que debe facilitarse, no obstaculizarse. Sin embargo, esa apertura requiere una planeación eléctrica ágil y anticipada. La política pública no puede limitarse a autorizar proyectos y después reaccionar ante las restricciones de red; debe actuar con urgencia para expandir generación firme y transmisión allí donde emerjan nuevos polos de demanda digital.

Tampoco resulta sostenible trasladar al inversionista el costo de rezagos estructurales de infraestructura. Los centros de datos demandan confiabilidad, pero el fortalecimiento del sistema eléctrico es una responsabilidad sistémica. Competir por inversión tecnológica exige certidumbre energética, no cargas adicionales derivadas de falta de planeación.

Desde la perspectiva de la planeación energética, resulta indispensable incorporar estos nuevos nodos de consumo al mapa nacional de demanda. Los centros de IA operan 24 horas al día, requieren alta confiabilidad, calidad estricta de tensión y estabilidad de frecuencia. Su demanda puede superar la de complejos industriales tradicionales. Ignorar esa realidad en los programas de expansión equivale a sembrar futuros cuellos de botella.

¿Qué se requiere? Primero, integrar formalmente los centros de datos en los estudios de crecimiento de carga, con análisis de pico, base y calidad. Segundo, desarrollar generación firme y refuerzos de transmisión de manera anticipada, evitando que nuevas concentraciones de carga se conecten a redes ya saturadas. Tercero, vincular estos desarrollos a fuentes limpias y contratos de largo plazo que reduzcan su huella de carbono. Cuarto, fomentar soluciones complementarias como almacenamiento (BESS, Battery Energy Storage System), eficiencia térmica avanzada y gestión inteligente de carga. Finalmente, actualizar marcos regulatorios para reconocer estos nodos como infraestructura crítica.

La planeación energética no puede sustituirse por anuncios ni por metas declarativas. Tampoco puede reducirse a ejercicios administrativos desconectados de la realidad tecnológica emergente. La infraestructura eléctrica requiere anticipación; reaccionar cuando la demanda ya está instalada suele ser costoso e ineficiente. En materia eléctrica, la improvisación no genera debate político: genera restricciones operativas.

Si México aspira a consolidarse como plataforma tecnológica global, debe garantizar que la revolución digital no se convierta en una fuente de vulnerabilidad energética. La revolución no es virtual: descansa sobre cobre, acero, transformadores y megawatts disponibles en tiempo real. Convertir datos en valor exige convertir energía en desarrollo.