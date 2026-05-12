La localía pesa en las expectativas

Una encuesta sobre el Mundial 2026 revela bajas expectativas para México, dominio previsto de selecciones europeas y pronósticos moderados sobre su desempeño en fase de grupos

La encuesta hizo preguntas para comparar las expectativas que los mexicanos tenían previo a los mundiales anteriores y encontró datos interesantes:

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a) En 2010 y 2014 había mucho más interés por seguir el mundial que actualmente; en 2014 para el mundial de Brasil 59% tenía interés, sin embargo 4 años después en 2018 cae hasta 32%; para este año, el interés está en 40%, casi 20 puntos menos que hace 12 años.

b) La expectativa cualitativa sobre el desarrollo de la selección mexicana en 2026 es muy similar a la de 2022 y muy inferior a la de 2010 y 2014; semanas antes del inicio del mundial de 2026 33% considera que haremos un buen papel y 32% un mal papel, números muy similares al mundial pasado donde tuvimos una pésima participación.

c) El famoso 5to partido significaba terminar entre los 8 mejores países participantes; con el formato actual para llegar a esta posición se necesita llegar al 6to partido. En 2022 solo 13% consideraba que México quedaría entre los 8 mejores del torneo, en cambio en 2026 ese porcentaje sube a 37%, es decir, ser local tiene sus ventajas (en 1970 y 1986 México quedó en esas posiciones perdiendo la oportunidad de llegar a semifinales ante Italia y Alemania respectivamente).

d) De los últimos mundiales, el técnico que llegó con la mejor imagen fue en 2014 el “piojo” Herrera con 36% de opiniones positivas; 4 años después en 2018 Osorio tenía solo 25% y acumulaba un tremendo 35% de negativos; en el mundial pasado, en 2022, el “tata” Martino no era particularmente popular y la mayoría se sentía insatisfecho con su trabajo previo al mundial, la afición tuvo razón; hoy en 2026, Aguirre solo acumula 12% de opiniones positivas y 19% negativas, dejando a la mayoría ubicarse en opiniones “regulares”.

e) La opinión sobre el campeón favorece a equipos europeos sobre los americanos (41% va 30%). Para este mundial las expectativas individuales presentan una división que no habíamos visto antes. En 2010, solo 3 partidos superaban el 10% de expectativas para ser campeones (Brasil, Argentina y México, ninguno de ellos fue campeón. España solo tenía 4% de menciones); en el mundial de Brasil 2014, solo el equipo local superaba el 10% de menciones y no llegó a la final, e incluso fue humillado por Alemania, que terminó campeón con 5% de menciones. Para 2018, solo Alemania superó el 10% de menciones, no llegó a la final y el campeón Francia solo tenía 2% de menciones previas.

Ahora en 2026, la contienda es muy cerrada, hay 5 selecciones entre 12% y 18%, Francia, Alemania, España, Brasil y Argentina.

Para el caso de México, 4% dice que seremos campeones, el menor porcentaje observado en cualquier mundial.

2.- México en la etapa de grupos: De los 3 juegos programados para la selección mexicana los aficionados dan los mayores porcentajes de:

Empate ante Sudáfrica

Triunfo ante Corea del Sur

Triunfo ante Chequia

Es decir, si esto resultara cierto terminaría con 7 puntos y en primer lugar de su grupo, lo que le aseguraría evitar en el partido 4 a otro cabeza de grupo.

3.- Los 12 grupos

De los 12 grupos, los aficionados no esperan grandes sorpresas y dan por ganador de grupo a las cabezas sembradas; algunas en forma apabullante: Alemania, Brasil, Francia, Argentina e Inglaterra, donde no se ve que nadie les haga sombra.

Otros en forma clara como Portugal, Bélgica, España, Holanda y México.

En el caso de los otros dos países sede, se considera que EUA ganará el grupo D aunque enfrenta alguna resistencia de Australia; y el único grupo donde se prevé alguna competencia es el B, donde se otorgan posibilidades de ganarlo a los 4 países: Suiza, Qatar, Bosnia Herzegovina y Canadá, siendo este último ligeramente favorito.