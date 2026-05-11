El diseño destaca por una estética sofisticada que combina la modernidad con la identidad nacional

Lo que comenzó como una serie de filtraciones en redes sociales ha terminado por confirmarse. La Selección Mexicana hizo oficial el lanzamiento de su tercer uniforme para la Copa del Mundo 2026, marcando el regreso de un color que se ha vuelto un amuleto y un favorito de la afición: el negro.

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A medida que el reloj avanza hacia el torneo de verano, el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre busca no solo protagonismo en la cancha, sino también imponer estilo frente a los ojos del mundo.

Elegancia en negro: Los detalles del nuevo jersey

El diseño destaca por una estética sofisticada que combina la modernidad con la identidad nacional. Los elementos clave de esta nueva indumentaria incluyen:

Base en color negro: Un tono recurrente en las ediciones especiales del “Tri” y que fue protagonista en la última conquista de la Copa Oro.

Un tono recurrente en las ediciones especiales del “Tri” y que fue protagonista en la última conquista de la Copa Oro. Vivos tricolores: Las icónicas tres franjas de la marca alemana en las mangas lucen los colores de la bandera de México.

Las icónicas tres franjas de la marca alemana en las mangas lucen los colores de la bandera de México. Diseño de cuello: Presenta un corte ligeramente elevado con detalles en verde, un guiño nostálgico que recuerda al uniforme utilizado en Sudáfrica 2010.

Presenta un corte ligeramente elevado con detalles en verde, un guiño nostálgico que recuerda al uniforme utilizado en Sudáfrica 2010. Versión de manga larga: Se confirmó una variante con mangas blancas que extiende las franjas hasta las muñecas, ofreciendo un contraste visual llamativo.

Adidas x Someone Somewhere: “Revelado” el tercer uniforme de México para el Mundial 2026

Diseño del Uniforme: El tercer uniforme de Adidas x Someone Somewhere para el Mundial de México 2026 es predominantemente negro, con gráficos de las letras “M” y “X” al estilo azteca, diseñados por artesanos rurales.

Colaboración: Este uniforme especial es una colaboración entre Adidas y Someone Somewhere , una marca mexicana enfocada en apoyar a los artesanos de las zonas rurales del país.

Elementos Tricolores: La equipación incluye el logotipo Trefoil de Adidas y las tres franjas en rojo, blanco y verde, rindiendo tributo a la bandera mexicana.

Entre el homenaje y lo retro

La colección no se limita únicamente al jersey de juego. La presentación incluyó la línea de ropa “extra cancha”, que comprende chamarras y conjuntos de entrenamiento. Esta línea apuesta fuertemente por la tendencia retro, con modelos inspirados directamente en el Mundial de México 1986, fusionando la historia del fútbol nacional con cortes modernos.

Aunque el anuncio ha generado debate entre los seguidores —con algunos cuestionando la originalidad y otros celebrando el regreso de los clásicos—, es innegable que México volverá a ser una de las selecciones con mayor impacto visual en la justa mundialista.