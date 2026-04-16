La nueva apestada

Mariela Gutiérrez se metió sola en una de esas polémicas que dejan marca. La senadora morenista admitió que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se aplicó la eutanasia a 10 mil perros en situación de calle, decisión que defendió con un rosario de tecnicismos, normas, protocolos y eufemismos. No se les sacrificó, dijo, se les ayudó a “bien morir”; no fueron 10 mil muertes, sino 10 mil procedimientos legales, aclaró; fue un asunto de salud pública, sentenció. Mientras más hablaba, peor le iba. Quedó expuesta con profunda crudeza. Dice que no se esconderá, pero bastó un video para convertirse en un lastre dentro de su propio partido. Quiso justificarse y terminó graduándose, por decisión popular, como “la mataperros”.

Campañas y mamilas

La senadora morenista Andrea Chávez solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 15 de abril y el Senado aprobó el trámite sin mayor sobresalto. La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Verónica Camino, le deseó éxito “en ambas facetas”: la maternidad y la aspiración de competir por la gubernatura de Chihuahua. Porque, al parecer, en Morena ya se da por hecho que entre biberones y giras también hay tiempo para una campaña. Aunque no todos están tan convencidos. Dentro del partido hay voces que prefieren al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pues aseguran que Andrea no tiene la mejor relación con la presidenta Sheinbaum y que tampoco goza precisamente del entusiasmo de los chihuahuenses, ya que en las encuestas reales no aparece tan arriba como presume.

Pararrayos

El director de Talleres Gráficos, Manuel Chávez, defendió endeblemente su experiencia para llegar al consejo general del INE y rechazó que tenga la “bendición” de la Presidencia. Ante la evidente falta de trayectoria de este profesor en el ámbito electoral, no falta quienes aseguran que podría ser un “caballo de Troya” para concentrar en él las críticas y dejar pasar sin mayor ruido a los verdaderos favoritos, entre ellos Bernardo Valle Monroy, exconsejero electoral del IECM y asesor en la elaboración de la fallida reforma electoral. ¿Será?

Monreal mide al Verde

Ricardo Monreal decidió responder al Verde con una advertencia que se oyó hasta Palacio Nacional: Morena es fuerte en todo el país. El mensaje llegó justo cuando el PVEM presume músculo propio en San Luis Potosí y empieza a coquetear con ir sin alianza en otros territorios. Desde los pasillos de San Lázaro se dice que Monreal busca enfriar la idea de que el aliado puede negociar desde una posición de fuerza. Pero también revela nervio. Porque si no pesara el amago verde, no habría necesidad de contestarlo.

Cosas de chavos

Grandes filas de jóvenes se vieron ayer a las afueras de la Cámara de Diputados y no era porque estuvieran muy interesados en el trabajo legislativo o en dialogar con los diputados, su interés era entrar a ver al reguetonero de Ciudad Nezahualcóyotl Armando Toledo, El Bogueto, uno de los exponentes más visibles del llamado reguetón mexa. Y aunque las letras del cantante están plagadas de misoginia y obscenidades, los legisladores lo invitaron para hablar de la importancia de atender las adicciones en la juventud.