La SICT y el Sindicato Nacional de Trabajadores firman las Condiciones Generales de Trabajo para el periodo 2026-2029

El secretario Jesús Esteva Medina destacó la importancia del diálogo para alcanzar consensos con los trabajadores

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SICT (SNTSICT), Víctor Bernardo López Carranza, oficializaron con su firma las Condiciones Generales de Trabajo para el periodo 2026-2029.

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Se trata de un instrumento fundamental que establece los derechos, obligaciones y lineamientos que rigen la relación laboral entre la Secretaría y su personal.

Además, representa un avance significativo en el fortalecimiento de las condiciones laborales, ya que “garantiza un entorno de trabajo más justo, equitativo y transparente“.

El acuerdo fue firmado en presencia del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SICT, Gerardo Calzada Sibilla, y el secretario de Trabajos y Conflictos del SNTSICT, José Luis Jiménez Valencia.

Durante el acto protocolario, Esteva Medina destacó la importancia del diálogo y la colaboración para alcanzar consensos que beneficien tanto a las y los trabajadores como al funcionamiento eficiente de la institución.

Con la firma de este documento se reafirma el compromiso de la Secretaría con el respeto a los derechos laborales y la mejora continua de las Condiciones Generales de Trabajo, contribuyendo además al fortalecimiento del servicio público en México.