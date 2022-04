La vacuna patria ¿te atreverías a usarla?

POR LILLIAN REYES

Como una forma de incentivar la participación de los mexicanos en los ensayos clínicos de la Fase 2 de la vacuna Patria, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que quienes lo hagan tendrán garantizada la seguridad social.

El funcionario explicó que la investigación cuenta con avances significativos y positivos, sobre todo en sus resultados y calificó como “prometedor” el resultado que se tiene hasta el momento, pues la vacuna mexicana generaría altos niveles de inmunidad en un corto tiempo.

PREFIEREN UTILIZAR LO YA PROBADO

En un sondeo realizado por Ovaciones, la mayor parte de los encuestados señalaron que se inclinarían por su uso, pero que hasta que los ensayos clínicos demuestren que es efectiva.

Patricia Zapata señaló que por el momento no es necesario preocuparse por vacunas, pues ya se cuenta en este momento con otros biológicos, por lo que señaló que no participaría en las pruebas y utilizaría la vacuna hasta que esté avalada para su uso de emergencia.

“Creo que ahorita no hay prisa por tener una vacuna. Ya muchos estamos vacunados, generamos anticuerpos. Sí me pondría la Patria, en México tenemos el talento para tener nuestra propia vacuna, pero la usaría hasta que ya esté probada”, señaló.

Gustavo Méndez, un trabajador de limpieza relató que ya se enfermó de covid en tres ocasiones, a pesar de estar vacunado, por lo que sí probaría el biológico mexicano.

“A la mejor es la buena, ¿no?. A mí me tocó la Sinovac, pero ya me enfermé tres veces. No hay que ser malinchistas y si se están tardando es porque seguro es buena, yo sí aceptaría”, sostuvo.

En tanto, Luz Escutia señaló que le parecía una idea genial que se desarrolle la vacuna mexicana anticovid, pero aclara que no participaría en las pruebas por temor.

“Que la prueben otros, que se perfeccione y que se midan los resultados. A mí la verdad me da miedo, si otras tuvieron efectos secundarios, no sé qué pudiera pasar con esta, como los trombos con Astra, yo tuve suerte porque me tocó Pfizer y de refuerzo Sputnik”, indicó.

Para Maurilio Lobera el desarrollo de una vacuna mexicana le parece una buena idea, sin embargo señaló que es algo que se vine postergando y que se va perdiendo la confianza.

“Que bien que se desarrolle una vacuna, pero está tardando mucho. Quizá cuando terminen existan más variantes y no tenga la misma efectividad, deben apurarse a hacerlo, si no ya para que lo hacen”, expresó.

Manifestó que no participaría en el ensayo de la vacuna, pues no se han dado a conocer cuáles son los avances y resultados de las primeras fases, “como que ha sido en lo oscurito”, criticó

COMO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS CLÍNICAS

Los interesados en participar en el estudio clínico Fase 2 de Refuerzo de la vacuna Patria deben cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en la Ciudad de México.

Tener 18 años o más.

Haber recibido, con al menos 4 meses de anterioridad, un esquema de vacunación completo de cualquier vacuna contra la COVID-19.

No haber tenido enfermedades respiratorias durante los últimos 21 días.

No estar embarazada, ni en periodo de lactancia.

Tener un buen estado general de salud.

En caso de presentar alguna enfermedad crónica, debe estar controlada al menos por tres meses previos al inicio del estudio.

No estar participando en otro protocolo de estudio.

Si cumples con el perfil de requisitos, sólo debes llenar el formulario online de registro de voluntarios en https://encuestas.conacyt.mx/index.php/831584