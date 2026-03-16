El DT de La Máquina habló en la previa del juego de vuelta ante Rayados por octavos de final; dijo que marchan firmes en ambos torneos

Se esperaba que el arquero colombiano Kevin Mier, luego de tener actividad algunos partidos con la Sub-21, volviera al primer equipo gradualmente y ahora en la vuelta de octavos de Concacaf ante Rayados, se veía como una buena oportunidad para ello.

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Sin embargo, el técnico cementero, Nicolás Larcamón, señaló que el arquero titular seguirá siendo Andrés Gudiño, ya que con Mier lo quieren llevar de a poco.

“Es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso, mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento, seguimos considerándolo a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta en la serie ante Rayados“, dijo el estratega en la conferencia de prensa previa al juego este lunes.

De tal forma que si Mier vuelve a los tres palos cementeros, sería para el juego del viernes de visita a Mazatlán, o en todo caso, el del día 25 ante Atlético Nacional de Colombia, en juego amistoso a disputarse en San José, California.

Cruz Azul, firme en lo físico y en lo anímico

El empate ante Pumas del sábado pasado, no es que haya dejado tocado a Cruz Azul, pero sí fue claro que La Máquina no esperaba que le empataran en CU y al final fue una igualada con sensación de derrota.

Claro que ese tipo de resultados pueden golpear un poco en lo anímico, aunado a que el trajín físico de juegos importantes, como lo fue ante los auriazules y este martes ante Rayados, también comienza a ser pesado.

Sin embargo, el técnico Nicolás Larcamón precisó que su equipo sigue firme en ambos aspectos y tiene para pelear tanto en Liga MX como en Concacaf.

“El momento del semestre es el que es. Nosotros, en lo anímico, el equipo está bárbaro. La realidad es que tiene una inercia competitiva de triunfo. Somos conscientes que venimos de trece partidos ganando once, empatando dos. O sea, en ese sentido, muchos argumentos para que haya un entusiasmo y un positivismo muy a flor de piel.

“Después, respecto de la parte física, nosotros nos despojamos de toda cuestión, están los muchachos entrenando, preparándose muy bien. La realidad es que contamos con un plantel como para afrontar los dos frentes, y venimos marchando firme. Pero con la claridad y bien entendiendo que esto se construye todos los partidos, todos los días.

Willer Ditta sí se vio afectado en lo emocional

Quien sí reconoció que el juego ante Pumas lo dejó tocado, fue el central colombiano Willer Ditta, tanto porque a él le marcaron el polémico penal a Memote Martínez, como también fue el autor del autogol en el 2-2 de Universidad.

“En lo personal me costó muchísimo en lo emocional después de esa jugada (penal). Creo que el equipo estaba haciendo un buen juego y, lastimosamente, se da esta jugada que, si bien no me compete mencionar ni hablar de las decisiones en terreno de juego, lo que estaba en mí era poder revertir la situación desde lo emocional.

“Me costó un poco salir de esa situación, pero el equipo se sostuvo. Lastimosamente, nos encontramos también con un error que me toca asumir a mí, pero bueno, creo que hace parte del juego. Gracias a Dios, en el futbol tenemos revancha casi que cada fin de semana, ahora cada tres o cuatro días. Entonces, nada, ahora muy enfocado en lo que toca y en preparar y estar prestos para poder llevar”.