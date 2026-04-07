Las movilizaciones seguirán si Gobierno de México no paga a productores ni hace más seguras las carreteras

Fue más la expectativa que generó la convocatoria de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y productores afiliados al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), que aseguraron afectarían la movilidad en 20 estados del país este lunes, que la respuesta obtenida.

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Las demandas variaron poco a las hechas en octubre pasado: los transportistas exigen seguridad en carreteras en el centro del país, descritas como “de las más inseguras en México“, mientras que los productores exigen pagos, precios de garantía y mesas de diálogo sobre el agua.

El gobierno federal informó de 11 carreteras en 9 entidades con movilizaciones, siendo las menos las que resultaron con bloqueos, aunque sí hubo afectaciones en al menos dos entidades más.

La más afectada fue la México-Toluca, con dirección a Toluca, donde los operadores de las casetas, por órdenes de autoridades, dejaron activo el sistema contra evasión o “ponchallantas”, lo que generó caos al dejar únicamente un carril libre. Fue hasta las 15:00 horas cuando una comisión se dirigió hacia Lerma para hablar con autoridades, y pasadas las 16:00 horas se desactivó el sistema.

La Secretaría de Gobernación no informó sobre el bloqueo en la carretera federal 180, San Luis Potosí a Villa de Arriaga, que tras 3 horas se liberó al filo de las 14:40 horas.

Unos 200 productores se quejaron de que el frijol se paga a 8.00 pesos por kilo y “eso no sirve ni para la compra de diésel. Que el gobierno respete el precio de 27.00 pesos para tener dinero para la siguiente temporada de cosecha”. El gobierno estatal ofreció una reunión este jueves y la compra del producto a 15.00 pesos “de algunas toneladas”, pero la advertencia sigue: “si no hay un acuerdo satisfactorio, habrá un nuevo cierre“.

En Matamoros, Tamaulipas, tras 3 horas de bloqueo, se liberó un poco la circulación alrededor de las 15:30 horas.

En el kilómetro 20 de la carretera federal 45 México-Ciudad de Juárez, en Chihuahua, llegaron policías municipales con grúas pesadas para mover los tractocamiones, tras 5 horas de impedir la circulación.

En el kilómetro 26 de la carretera Calera, en Zacatecas, colocaron tractores a los costados pero dejaron la vía libre.

En la Irapuato-Zapotlanejo, en Guanajuato, los productores advirtieron que no retirarían el bloqueo hasta que se abrieran mesas de diálogo: “el bloqueo durará hasta que sea necesario”. Exigieron mejores precios en insumos como el diésel y “mesas de diálogo para el agua y garantías para los pozos“.

En Baja California, en San Luis Río Colorado, en los límites con Sonora, también hubo movilizaciones. En Veracruz, en Amatlán de los Reyes, se reportó un bloqueo con 25 camiones de carga sobre la carretera federal 150, Córdoba-Veracruz.