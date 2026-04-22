Leyendas del balón cobran vida en el museo Yancuic

En el Museo Yancuic, en Iztapalapa, la pasión por el futbol cobra vida con la exposición Álbum Épico, una muestra que reúne más de 12 mil objetos históricos del balompié nacional e internacional. La colección, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura capitalina, ofrece una experiencia inmersiva para aficionados de todas las edades.

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Experiencia interactiva

La exposición incluye artículos emblemáticos como la camiseta de Hugo Sánchez, el uniforme de Pelé y balones de distintas épocas. Además, integra espacios interactivos donde los visitantes pueden participar en dinámicas como votar por Lionel Messi o Cristiano Ronaldo y completar un álbum con sellos durante el recorrido.

De acuerdo con los organizadores, la colección pertenece al ingeniero Gabriel Bustamante, quien ha reunido estas piezas desde la infancia. Todos los objetos son originales, lo que refuerza su valor histórico y cultural.

Momentos históricos

Dividida en tres salas y 11 momentos, la exposición destaca episodios clave del futbol. Entre ellos, el Mundial de México 1970, el primero transmitido a color, y la hazaña de Antonio “La Tota” Carbajal, primer jugador en disputar cinco Copas del Mundo.

También se resaltan hitos del futbol femenil, como el campeonato internacional de 1971, así como la evolución de uniformes, incluyendo la primera camiseta verde de la Selección Mexicana en 1955.

Nostalgia y emociones

Visitantes coincidieron en que la experiencia combina entretenimiento e historia. “Me gustó mucho ver la camiseta de Pelé y de muchas leyendas”, comentó un asistente. Otro destacó la dinámica interactiva: “Aquí puedes participar y eso lo hace diferente”.

También hubo opiniones diversas: mientras algunos la calificaron como “muy completa” y emotiva, otros señalaron que las piezas les hicieron revivir recuerdos de la infancia. La mayoría coincidió en que es una exposición entretenida y recomendable para toda la familia.

Álbum Épico busca acercar al público al futbol como parte de la cultura mexicana, combinando historia e interactividad para crear una experiencia única, incluso para quienes no suelen visitar museos.

La exposición estará disponible hasta el 31 de julio, de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con entrada gratuita. Los organizadores invitan a familias y aficionados a no perderse esta muestra que celebra los momentos más emblemáticos del deporte.