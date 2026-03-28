Líbano suma Mil 189 muertos en 26 días de bombardeos israelíes, con niños y periodistas entre las víctimas

Israel atacó Jezzine matando a dos periodistas y mantiene bombardeos en el sur y este del Líbano en medio de la escalada en Oriente Medio.

El saldo de muertos por los ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo aumentó este sábado a 1.189 y el de heridos a 3.427 , según el saldo actualizado difundido por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

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El balance de las últimas 24 horas registró 47 muertos y 112 heridos , señaló el departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública del Líbano .

Entre el total de los fallecidos desde el comienzo de la ofensiva israelí, hay 124 niños , mientras que la cifra total de los heridos incluye 409 menores . Respecto al sector sanitario, la misma fuente reporta 51 muertos del personal sanitario y 126 heridos .

Entre los fallecidos este sábado están los periodistas Ali Shaib , reportero de la televisión Al Manar afiliada a Hizbulá, y Fatima Fatouni , corresponsal del canal Al Mayadeen , además de su cámara Mohamed Fatouni , en un ataque israelí en la localidad de Jezzine , en el sur de Líbano, según informaron estos medios.

Además, al menos cinco rescatistas libaneses y otras cinco personas de nacionalidad siria murieron este sábado en ataques aéreos separados israelíes contra el sur de Líbano.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano , así como las afueras de Beirut , pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio. Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá , que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una invasión .

Los ataques se producen en medio de la escalada de tensión en Oriente Medio por la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, mientras Teherán continúa sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del Golfo .