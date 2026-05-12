Liga MX anuncia árbitros para las semifinales del torneo Clausura 2026

La Liga MX designó a los árbitros para las semifinales del Clausura 2026, en medio de polémicas decisiones en la Liguilla

La Liga MX dio a conocer a los árbitros designados para los partidos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026. Los encuentros serán Cruz Azul contra Chivas, el miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y Pachuca frente a Pumas, el jueves a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

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Para el duelo entre Cruz Azul y Chivas, el árbitro central será Maximiliano Quintero Hernández. Lo asistirán como abanderados José Ibrahim Martínez Chavarría y Jair de Jesús Sosa García, mientras que Vicente Jassiel Reynoso Arce fungirá como cuarto árbitro.

En el partido Pachuca ante Pumas, Ismael Rosario será el juez principal. Lo acompañarán en las bandas Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto, y Jorge Abraham Camacho actuará como cuarto árbitro.

Los árbitros para los partidos de vuelta aún no han sido anunciados, aunque se espera que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) los dé a conocer en los próximos días.